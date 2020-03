Cristiano Ronaldo doa cinco respiradores a hospitais em Portugal

Cristiano Ronaldo mostrou, cada vez mais, que é craque dentro e fora de campo. Na última semana, já tinha vindo a tona a notícia que o jogador iria financiar, junto com seu empresário, Jorge Mendes, a construção de alas de UTIs em dois hospitais de Portugal. Neste sábado (28), mais um gesto de solidariedade do astro: ele doou cinco respiradores para unidades de saúde do país. Tudo para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito por Pedro Ramos, secretário de saúde da Ilha da Madeira, onde CR7 nasceu. O atleta, aliás, está por lá, isolado em uma casa de sete andares. Cristiano foi para o local no começo do mês, quando sua mãe, Dolores, sofreu um AVC. Com a pausa do futebol, por conta da Covid-19, ficou na Ilha, junto à família.

Segundo o TuttoSport, o astro ainda concordou com o corte de parte de seu salário na Juventus. O jornal informou que CR7 foi um dos primeiros a falar do assunto com Chiellini - que, por sua vez, já vinha debatendo com a diretoria da Velha Senhora nos últimos dias. O zagueiro tinha entrado em contato com Cristiano, Buffon e Bonucci, e todos teriam concordado com o corte.

Neste sábado (28), a Juventus confirmou que chegou a um acordo com jogadores e técnico do elenco principal e que fará uma economia de € 90 milhões (R$ 513 milhões na cotação atual). Os atletas concordaram em não receber salários no período entre março e junho, por causa da pandemia. Se a temporada voltar antes disso, o clube garantiu que um novo negócio pode ser feito.