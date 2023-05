Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja top 10

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. A afirmação é da conceituada revista Forbes, que divulgou o ranking com os 10 esportistas mais bem remunerados do planeta. De acordo com a publicação, o português de 38 anos recebe 136 milhões de dólares anuais (R$ 686 milhões), somando salário no Al Nassr, prêmios e bônus, além de ganhos fora das quatro linhas, como patrocínios e licenciamentos.

“As marcas não resistem a Ronaldo e sua enorme base de fãs - 850 milhões de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter, mais do que qualquer outro atleta no mundo”, escreveu a Forbes.

Logo depois de CR7, há mais dois jogadores de futebol: Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos do Paris Saint-Germain. O craque argentino tem ganhos de 130 milhões de dólares anuais (R$ 656 milhões), enquanto o atacante francês fecha o pódio com 120 milhões de dólares (R$ 605 milhões).

O restante do top 10 é composto por representantes de outros esportes. São três astros do basquete, dois nomes do golfe, um boxeador e um tenista. Apenas Mbappé tem menos de 30 anos.

Juntos, os dez atletas arrecadaram cerca de 1,11 bilhão de dólares (R$ 5,6 bilhões), sem descontar impostos e taxas de agentes. O valor é 12% maior em relação ao de 2022 (990 milhões de dólares) e 5% maior ao recorde de 1,06 bilhão de dólares, de 2018. Os números de ganhos em campo da Forbes incluem todos os prêmios em dinheiro, salários e bônus ganhos entre 1º de maio de 2022 e 1º de maio de 2023.

Veja os 10 atletas mais bem pagos do mundo: