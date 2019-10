Cristiano Ronaldo sobre Messi: 'Foi uma rivalidade saudável'

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fez os dois jogadores se tornarem melhores? Muita gente diz isso - e CR7 concorda. Em entrevista à revista France Football, o português comentou que sim, duelar com o argentino durante muitos anos no Campeonato Espanhol fez com que ambos evoluíssem.

"Muita gente disse que nos alimentávamos um do outro. Que estar um frente a frente nos permitiu ser melhores, ter melhores atuações e isso sem dúvida é verdade. No Real Madrid, eu me sentia mais próximo dele, o que me dava um pouco mais de pressão em relação ao Manchester United. Desse ponto de vista, foi uma rivalidade saudável, os dois símbolos dos clubes, Real Madrid e Barcelona. Acho que ele disse recentemente que sentia a minha falta num nível competitivo, mas além disso minha motivação não depende dos outros. Eu quero estar no lugar mais alto sempre", falou Ronaldo.

Aos 34 anos, o astro europeu defende, atualmente, a Juventus. Mas ele admite: se pudesse escolher, não faria todos os jogos do time. "Se dependesse de mim, só jogaria as partidas importantes, pela seleção e Liga dos Campeões. São esses tipos de jogos que me motivam, os que têm algo em jogo, um ambiente difícil, com pressão", disse.

"Mas você deve ser profissional e estar em forma todos os dias para honrar sua família e o clube que você representa e te paga. Você precisa fazer o seu melhor todos os dias", seguiu.

Apesar dos 34 anos, Cristiano Ronaldo segue em alto rendimento. Recentemente, chegou ao 701º gol em 978 jogos profissionais - uma média e 0,72 gol/jogo. O segredo?

"Primeiro, talento. Sem isso, você não pode fazer muito. Depois, talento sem trabalho é inútil. Nada cai do céu. Eu nunca teria chegado aonde estou sem minha força de trabalho (...). Procuro cuidar da vida, da alimentação, do sono. Aproximadamente 70% da minha vida é dedicada ao futebol. Você tem que ser inteligente para durar. Eu chamo isso de educação de um jogador".

"Eu me defino como um jogador completo sem pontos fracos e, embora a perfeição não exista, trabalho para ser o jogador o que mais se aproxime da perfeição. Me dê um jogador que tenha o mesmo desempenho que eu na mesma idade e num clube como a Juventus", continuou.

Se ele se vê fora do futebol? "Quem sabe o que acontecerá no próximo ano?".