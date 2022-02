Cristiano Ronaldo tem coleção de carros de mais de R$ 120 milhões

Jogadores e carros são uma combinação quase perfeita. Milhares de atletas de futebol são apaixonados por veículos, sejam eles brasileiros ou internacionais. E, com Cristiano Ronaldo, não poderia ser diferente. O astro do Manchester United é mais um aficionado por automóveis, e tem uma coleção de dar inveja.

Noiva do astro, Georgina Rodríguez mostrou a impressionante garagem durante a série documental Soy Georgina, da Netflix. Nas imagens, é possível ver boa parte dos carrões de CR7, com muitos modelos de luxo. Juntos, eles somam nada menos que 17 milhões de libras (cerca de R$ 121,6 milhões), segundo o levantamento do jornal inglês The Sun.

Entre os veículos, estão um Bugatti Chiron, avaliado em 2 milhões de libras (R$ 14,3 milhões), e um Veyron, que custa 1,5 milhão de libras (R$ 10,7 milhões). Há também as McLarens Senna, de 750 mil libras (R$ 5,4 milhões), e MP4-12C laranja, de 220 mil (R$ 1,5 milhão), uma Ferrari 599 GT, de 500 mil libras (R$ 3,6 milhões) e um Mercedes-Benz S65 AMG branco, de 200 mil (R$ 1,4 milhão).

Parte da coleção de carros de Cristiano Ronaldo

(Foto: Reprodução/Netflix)

Acha que acabou? Que nada! Além deles, Cristiano Ronaldo também é dono de dois Rolls-Royce, sendo um Cullinan, avaliado em 300 mil libras (R$ 2,1 milhões), e um Phantom Drophead, que custa em média 500 mil libras (R$ 3,6 milhões), e um Mercedes G 63 Brabus, avaliado em 600 mil libras (R$ 4,2 milhões), e que foi presente de Georgina ao aniversário de 35 anos do jogador, no ano passado.

Garagem do astro custa mais de R$ 120 milhões

(Foto: Reprodução/Netflix)

E estes não são os únicos modelos de CR7. Desde o fim das gravações, ele adicionou novos “brinquedos” à sua coleção, como um Bentley Flying Spur, uma Ferrari Monza SP2, um Lamborghini Urus e um Aston Martin DBX.