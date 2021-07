Crônicas sobre a boemia na cidade da Bahia

Boemia, história, hábitos e costumes baianos são o assunto principal do novo livro do jornalista baiano Otto Freitas Aquele Jeito Baiano de Ser (P55 Edição). Com ilustrações do artista plástico Elano Passos, a obra reúne 35 crônicas recheadas de bom humor e informação sobre a Bahia nas três últimas décadas do século passado.

A publicação traz conteúdo inédito e uma seleção de crônicas publicadas no site Bahia Já (www.bahiaja.com.br), ao longo de sete anos. As crônicas foram reescritas, adaptadas e atualizadas. “Esse projeto saiu da gaveta no isolamento provocado pela pandemia. Foi um ano de trabalho, aqui na minha caverna, escrevendo os novos textos e adaptando as crônicas do site”, revela o Otto Freitas, 68 anos.

Responsável pela capa e ilustrações, Elano Passos afirma que foi uma honra dividir essa obra com Otto. “Devemos guardar esse livro com muito carinho, pela sua importância histórica e relevante ao eternizar lugares que não existem mais”, afirma Elano.

O lançamento é do selo editorial P55 Edição, que já havia publicado, em 2019, Um Bocadinho de Poesia, outra faceta de Otto Freitas, que tem longa atuação na imprensa baiana. Ele também assinou perfis biográficos do artista plástico Carybé, de Mestre Pastinha e do cartunista Lage. Aquele jeito baiano de ser boêmio saiu em formatos físico e digital (pdf e e-pub) – o digital está disponível para download gratuito no site da editora ( https://p55.com.br/).

O projeto do livro foi contemplado através do Prêmio das Artes Jorge Portugal e contou com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do estado, pelo Programa Aldir Blanc Bahia. Aquele Jeito Baiano de Ser(P55 Edição, 144 páginas, R$ 40). Vendas e download gratuito em www.p55. com.br ou através de contato telefônico ou whatsapp (71.98155- 2957).