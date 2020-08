CSA tem mais dois positivos e chega a 20 jogadores com covid-19

O futebol alagoano segue sofrendo com surto de coronavírus. Nesta quinta-feira (13), o CSA divulgou uma nota e informou que mais dois jogadores testaram positivo para covid-19. Agora, o número de infectados no elenco é de 20 atletas - ao longo dos últimos dias, já tinham sido confirmados outros 18 casos. Além do clube, ASA e Murici anunciaram oito contaminados.

No CSA, com os 20 jogadores positivados, restariam, apenas, 11 atletas livres do vírus, sendo que três deles são goleiros. Os atletas com covid-19 estão em isolamento e sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube. Ao todo, o time tem 27 pessoas contaminadas - testaram positivo ainda seis funcionários e um membro da comissão técnica.

Neste sábado (15), o CSA tem um jogo marcado contra o Cuiabá, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Porém, de acordo com o UOL, a Confederação Brasileira de Futebol aceitou adiar a partida.

No ASA, foram confirmados com a covid-19 três jogadores e dois integrantes da comissão técnica. E, no Murici, são dois atletas e um integrante da comissão técnica com a doença. Os times disputam a Seletiva para a Copa do Brasil e se enfrentam no próximo domingo, no Rei Pelé.