Cuiabá confirma saída de Marcelo Chamusca para o Fortaleza

O Cuiabá anunciou na tarde desta quarta-feira a saída do treinador Marcelo Chamusca, que tem o Fortaleza como destino. A equipe cearense também confirmou o acerto com o técnico, mas ele ainda não comanda o Leão do Pici na partida contra o Bahia, que acontece na noite desta quarta-feira (11), em jogo atrasado do Brasileirão.

Nascido em Salvador, Chamusca tem 54 anos e treinará o Fortaleza pela terceira vez na carreira. Nas duas primeiras passagens, em 2014 e 2015, o treinador conseguiu a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, mas foi eliminado nas quartas de final e não levou o time para a Série B. Na sua segunda passagem ainda conquistou um título do campeonato cearense.

Além de Chamusca, o auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia também deixam o Cuiabá com destino ao Fortaleza, que pagou a multa rescisória que o técnico tinha com o clube mato-grossense.

Após a saída de Rogério Ceni, que agora treina o Flamengo, o Fortaleza passou a procurar um substituto no mercado. As investidas em Roger Machado, ex treinador do Bahia, Tiago Nunes e Dorival Júnior não deram certo, até que o presidente do Fortaleza Marcelo Paz confirmou o contato com o Cuiabá.

O Cuiabá informa que o técnico Marcelo Chamusca recebeu e aceitou uma proposta do Fortaleza, que vai pagar a multa rescisória por quebra de contrato. Desta forma, o treinador, o seu auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia não fazem mais parte do Dourado. pic.twitter.com/IHEWdtE7iC — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) November 11, 2020

Marcelo deixa o Cuiabá após 1 ano e 1 mês no comando da equipe. Atualmente o clube é o 3º colocado na Série B, com 36 pontos, e está nas quartas de final da Copa do Brasil - feito inédito na história do Cuiabá. Após eliminar o Botafogo nas oitavas, o Dourado enfrenta o Grêmio na noite desta quarta (11) no jogo de ida das quartas. A partida será às 19h na arena Pantanal.