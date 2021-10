Dança, teatro e indústria criativa marcam agenda online do Gamboa

Precursor da dança afro na Bahia, Mestre King é homenageado no Semana Memória King, que acontece nesta quinta-feira (14), às 19h, no Teatro Gamboa Online, com transmissão no Youtube do teatro e ingressos à venda no https://www.teatrogamboaonline.com.br/, custando R$ 20 | R$ 10. O evento conta com mostras coreográficas, conversas e vídeos que relembram a trajetória de Mestre King e a valorização do povo preto através das artes.

Na sexta-feira (15) acontece a abertura do projeto UNIDAS: Mulheres nas Indústrias Criativas, a partir das 19h. O evento, organizado pelo Goethe-Institut Salvador-Bahia, conta em sua programação com um bate-papo virtual que tem como tema “O potencial das mulheres nas indústrias criativas na América do Sul”, e, na ocasião, serão apresentados os quatro projetos aprovados no programa que contemplou duas iniciativas no Brasil (ambas da Bahia) e outras duas no Chile nas áreas da música, games e audiovisual. O encontro será transmitido por meio da plataforma Zoom com tradução simultânea em português, espanhol e inglês. As pessoas interessadas devem se inscrever no site www.goethe.de/unidas2021.

Sábado (16), às 19h, seis participantes do curso de teatro Resgate, que foi ministrado pela premiada atriz e professora de teatro Andrea Elia entre 11 de agosto e 13 de outubro, na plataforma virtual do Teatro Gamboa, se apresentam na mostra Traduzir-se. A mostra é didática e integrativa, inspirada no poema “Traduzir-se” de Ferreira Gular. Andréa Elia estará no palco recebendo cada participante e trazendo o aprendizado individual à luz do público. O objetivo da mostra transpõe o resultado cênico pondo o olhar no processo libertador de soltar as amarras que o espaço do teatro confere. O evento é gratuito, com convites retirados no https://www.teatrogamboaonline.com.br/ e transmissão pelo Youtube.

Domingo (17), às 17h, Andrea Elia volta ao palco do Gamboa, desta vez apresentando a peça 40tona Vacinada. No palco, atriz e personagem se encontram numa escrita autoral que reflete a experiência de uma mulher de meia idade que após o exaustivo diálogo com suas múltiplas faces no confinamento pelo Covid-19, decide abrir-se para o outro e o mundo além dos limites físicos do isolamento. Na atual versão a personagem já vacinada continua seu processo de auto análise vencendo um olhar rígido sobre si mesma em busca do amor em suas diversas expressões, num processo de humanização provocado pelo distanciamento social. Os ingressos custam R$ |20 R$ 10, à venda no https://www.teatrogamboaonline.com.br/ e com transmissão pelo Youtube.