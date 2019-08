Daniel Alves aparece como meia no treino do São Paulo

O São Paulo fez, nesta terça-feira (13), um treino em campo reduzido. E, durante todas as atividades, Daniel Alves atuou como meia, em um dos três times divididos pelo técnico Cuca. O baiano, inclusive, anotou dois gols - um deles, de calcanhar - e mostrou liderança, cobrando os companheiros.

Na lateral direita - posição que Dani ocupa na Seleção Brasileira, da qual é capitão -, ficou Juanfran, outra contratação recente do clube. Os dois, porém, não estão com suas situações regularizadas e precisam ter seus nomes inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) até sexta-feira (16) para poderem disputar o próximo jogo do São Paulo. O time encara o Ceará neste domingo (18), às 16h, no Morumbi.

Arboleda, suspenso, ficou de fora do treinamento em campo reduzido, aparecendo apenas no aquecimento. Depois, foi para a parte interna do CT. Liziero e Antony, que não estiveram na disputa contra o Santos, na rodada passada, participaram das atividades normalmente.

O São Paulo deve ser formado no jogo com Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinicius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Pato, Antony e Raniel.