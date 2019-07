Daniel Alves se reúne com governador no Palácio de Ondina

A primeira parada de Daniel Alves em Salvador foi no Palácio de Ondina, residência oficial do governador da Bahia, Rui Costa. Baiano de Juazeiro, o capitão do Brasil na conquista da Copa América entregou ao político a camisa que utilizou na final disputada contra o Peru, domingo (7), no Maracanã.

Em vídeo publicado no Twitter nesta terça-feira (9), Rui Costa posa para fotos com o lateral antes de apresentá-lo às suas filhas, Marina e Malu, e um amigo delas, Rodrigo, que estava vestido com a camisa da Seleção.

Segundo apurado pelo CORREIO, o encontro foi marcado a pedido do próprio Daniel Alves, mas o motivo da reunião não foi revelado. Conforme adiantado pela coluna Alô Alô Bahia, jogador e governador almoçaram juntos no Palácio de Ondina.

Futuro

Durante a preparação para a Copa América, Daniel Alves revelou que deixaria o Paris Saint-Germain ao fim do contrato, no dia 30 de junho. Ele atuou no clube francês por duas temporadas, desde que deixou a Juventus em 2017.

Com duas Copas do Mundo no currículo, o craque alega que tem vontade de disputar mais um Mundial com a camisa canarinho. Apesar de ser o jogador com mais títulos na história do futebol, com 40 troféus erguidos, Daniel nunca levantou o troféu da Copa. Em 2010 foi eliminado pela Holanda nas quartas de final. Quatro anos depois, estava no elenco que saiu derrotado para a Alemanha por 7x1 na semifinal da Copa sediada no Brasil.

Por causa de uma lesão grave no joelho, o baiano não participou do último torneio, em 2018, na Rússia. O Brasil acabou eliminado nas quartas de final após derrota por 2x1 contra a Bélgica.