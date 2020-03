Daniel dispara sobre beijar Prior: 'Se tivesse percebido, talvez'

O Big Brother Brasil 20 poderia ter tido o casal 'Priel'. Pelo menos, é o que uma das partes envolvidas garantiu. Durante o programa BBB - A Eliminação, do Multishow, Daniel Lenhardt se mostrou surpreso ao descobrir que o público apostava em um romance entre ele e Felipe Prior, mas disse que estaria aberto à possibilidade.

"Se fosse diferente, sentisse atração por ele, não ia me limitar! Com certeza", declarou o ex-BBB, em entrevista a Bruno de Luca e Vivian Amorim.

A apresentadora, aliás, lembrou de alguns papos de Prior com o eliminado. "Vira e mexe ele te prometia: ’Não, se você fizer tal coisa, vai ganhar um selinho…", falou. Desconcertado, Daniel disse que podia ter se envolvido com o arquiteto. "Eu não percebi isso! Se tivesse percebido, talvez… Me surpreendi aqui fora com isso!"

O participante, porém, teve um relacionamento no confinamento, mas com Marcela. Ele abriu o jogo sobre a sexualidade: "Todos somos seres humanos. A minha ideia é que algum dia eu posso sentir atração por mulher e outro dia eu posso muito bem sentir atração por homem. E eu não vou me privar dessas minhas atrações, do que meu coração sente. Porque a gente não sente o que tem aqui embaixo, a gente sente o que tem no coração da pessoa".