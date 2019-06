Daniel é atendido por torcida, mas sai da Fonte Nova com gosto amargo

Quem esteve na Fonte Nova na noite desta terça-feira (18), antes mesmo de entrar no estádio, sabia que o clima seria diferente. Bandeiras e camisas verde e amarela tomaram conta do Dique do Tororó. Cantoria e batucada lembravam as conquistas brasileira. Era a torcida atendendo ao pedido de um ídolo, um filho da terra.

Pela quarta vez na história, Daniel Alves voltou a jogar na Fonte Nova vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Ali, onde 18 anos antes debutara com o azul, vermelho e branco do Bahia, o agora não mais menino de Juazeiro carregava o peso dos 39 títulos conquistados na carreira e a braçadeira de capitão da Seleção.

O lateral pediu o calor e axé dos baianos. Foi atendido. O clima frio da estreia em São Paulo ficou para trás. Mas, como bom baiano, Daniel sabe que não é fácil agradar a torcida. Em pouco tempo o apoio se transformou em vaias e em clima de frustração. Não que Daniel não tenha corrido, se esforçado. Longe disso, mas o torcedor esperava mais diante do time ajustado da Venezuela. E o baiano da Seleção sabe disso.

"Sempre vou frisar que é um prazer voltar à Bahia, jogar na Fonte Nova. Falei que iria haver um clima diferente, houve um clima diferente, a torcida participou bastante, e no final a cobrança normal. O resultado não veio, para a gente existe a cobrança, trabalhamos por resultados, vivemos por resultados", tentou explicar o lateral logo após o jogo.

A frustração das arquibancadas foi Daniel um pouco mais amargo do que para os outros atletas. Em sua casa, o jogador só tinha ganhado. Chile, Itália e Peru foram vítimas. O empate por 0x0 com os venezuelanos tirou o 0x0. E tirou também a chance da classificação antecipada.

Mas calma, torcedor. Apesar do grito de gol entalado na garganta pelos três tentos anulados diante da Venezuela, nada está perdido. O sonho da Seleção em voltar a conquistar a América segue vivo nas jogadas do obstinado Daniel.

Aos 36 anos, ele nem pensar em parar. Mira a Copa do Catar, mira fazer história. A Copa América Dani Alves já tem no currículo, com gol na final e tudo, mas esse ano, tem a chance de dar a nós, baianos, o primeiro capitão campeão com amarelinha.