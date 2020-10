Daniel pede atenção e diz que Bahia tem que manter pegada na Sula

Com adversário conhecido na Sul-Americana conhecido, o Bahia ganhou um novo foco nos treinamentos. Sem compromisso pelo Brasileirão no final de semana, já que o duelo contra o Fortaleza, pela 18ª rodada, foi adiado, o Esquadrão volta as atenções para o Melgar, do Peru.

A equipe peruana será o rival do tricolor na segunda fase da Copa Sul-Americana. A partida de ida será na próxima quinta-feira (29), às 21h, no estádio Nacional de Lima. Para o meia Daniel, o Bahia vai precisar ter atenção para voltar com o resultado positivo.

"Sul-Americana a gente sabe que é diferente de Campeonato Brasileiro, os jogos nacionais. A gente tem que mostrar a postura de pegada, atenção. É um jogo que o juiz deixa correr mais, tem menos falta. E a gente sabe também que tem o gol fora de casa, que conta muito. Então a gente tem que saber aproveitar essas coisas, ficar bastante ligado e conseguir ter um bom resultado no jogo de ida para chegar em casa e só consolidar a classificação", afirmou o meia.

Ainda na análise do jogador, ter a semana livre de jogos tem sido bom para recuperar os atletas e ajustar o que é pedido pelo técnico Mano Menezes. Logo depois de enfrentar o Melgar, o Bahia tem duelo contra o Santos, marcado para o sábado (31), na Vila Belmiro. O jogo de volta na Sul-Americana será no dia 5 de outubro, na Fonte Nova.

"A semana livre é muito boa, porque, quando o Mano assumiu o time, teve a sequência de jogos, meio de semana, final de semana. Então teve que ir ajustando aos poucos, também prezando pela recuperação. Com a semana livre, ele pode treinar um pouco mais longo, fazer mais ajustes, porque sempre tem espaço para isso. Então espero, agora, na nossa retomada dos jogos, que a gente consiga mostrar a evolução que a gente teve nos treinos", finalizou.