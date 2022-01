Daniela Mercury anuncia cancelamento da festa Camarote da Rainha

O Camarote da Rainha, que estava marcado para acontecer no próximo sábado (29), em Salvador, foi cancelado. Daniela Mercury anunciou a decisão em seu perfil no Instagram. "O aumento de casos de Covid é uma lástima e impossibilita que eu tenha alegria de cantar e dançar para vocês nesse momento. Além disso, o novo decreto do governo do estado da Bahia, que determina a presença máxima de 1.500 pessoas em eventos, não permite a realização do nosso show. Já havíamos vendido mais ingressos do que isso", comentou.

De acordo com a cantora, quando as condições sanitárias forem favoráveis para a realização de eventos, o evento ocorrerá em uma nova data e local, "sempre respeitando as regras vigentes". O reembolso do valor do ingresso para quem não deseja esperar pode ser feito através dom e-mail cancelamentosanfolia@gmail.com.

"Usem máscaras e mantenham os protocolos de segurança. Tomem todas as doses de vacina. A vacina salva, me salvou!!! Vamos sair dessa muito em breve. Um beijo com saudade", concluiu Daniela, já recuperada da Covid-19.