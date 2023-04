Daniela Mercury e Olodum serão atrações do Dia do Trabalhador em Salvador

A Central Única dos Trabalhador (CUT) na Bahia anunciou, nesta quinta-feira (27), as atrações para a comemoração do Dia do Trabalhador, 1º de maio, em Salvador. Daniela Mercury e Olodum já confirmaram suas presenças no Farol da Barra, a partir das 14h.

O governador Jerônimo Rodrigues, também confirmou presença no ato, de acordo com a CUT. Neste ano os temas trazidos pelas centrais sindicais são a ampliação dos direitos, o combate a fome, por mais emprego, renda e o fortalecimento da democracia.

Lideranças partidárias e representantes dos movimentos sociais também estarão presentes.

Bahia Sem Fome

Quem for conferir os shows pode contribuir com a campanha "Bahia sem Fome", do Governo do Estado. No Farol da Barra será disponibilizado um ponto de arrecadação de alimentos e material de higiene. A CUT pede para que cada presente leve 1kg de alimento não perecível para doação.