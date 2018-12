Daniela Mercury lança clipe celebrando ancestralidade africana no Brasil

A cantora Daniela Mercury lançou, na manhã desta sexta-feira, o viodeoclipe da música Pantera Negra Deusa, em que celebra cultura africana como parte da ancestralidade do povo brasileiro. "E o Brasil nasceu da África", diz a letra da canção que a cantora divide a autoria com o filho Gabriel Póvoas.

Clipe foi gravado no Museu de Arte Moderna (MAM) (Foto: Célia Santos/Divulgação)

No vídeo, Daniela mostra a "família real de Wakanda", representando a ligação de nosso país com o continente africano. No elenco, personalidades como Vovô do Ilê, Mãe Hildelice (ialorixá do Ilê Axé Jitolu), Dete do Ilê, Val Benvindo, a Deusa do Ébano 2018 e também Tia Má, que participou com o filho Aladê Koman.

O clipe foi gravado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), dirigido por Chico Kertész, com produção da Macaco Gordo. Daniela assinou a direção de arte e também fez a direção de figurinos, junto com Junior Rocha, da grife Meninos Rei com joias de Carlos Rodeiro.

Apesar de Daniela cantar o Ilê Aiyê em muitas de suas músicas, Pantera Negra Deusa é a primeira música composta por ela para o Mais Belo dos Belos, como carinhosamente é conhecido em todo Brasil.