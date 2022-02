Daronco tem dores na barriga, cai e paralisa jogo da Libertadores

Um dos árbitros mais conhecidos do futebol brasileiro, Anderson Daronco passou por um verdadeiro perrengue em campo. Na partida entre Barcelona de Guayaquil e Montevideo City Torque, válida pela 1ª fase da pré-Libertadores, o juiz sofreu com dores e precisou até parar o duelo, no Equador.

O incidente começou aos 24 minutos do segundo tempo. Durante um tiro de meta para o time mandante, Daronco pediu para que os jogadores não recomeçassem o confronto e paralisou a disputa. O narrador Paulo Andrade, que transmitia pela ESPN, indagou sobre o que estaria acontecendo, após alguns segundos de "mistério".

"Será que ele...? É, ele, Daronco, sentiu algum problema físico", disse Paulo. Neste momento, as imagens de transmissão captaram o árbitro alegando dores na região da barriga e soltando o spray de seu uniforme.

Pouco depois, o replay flagrou o juiz tropeçando no gramado durante uma finalização do Montevideo, na jogada que antecedeu o tiro de meta em questão.

Ao UOL Esporte, o brasileiro explicou o que aconteceu. "Eu tive uma queda no jogo. Após isso, senti uma câimbra muito forte no abdômen fruto da contração na queda. Não tive nenhum mal-estar", esclareceu.

Apesar do susto, Daronco não precisou ser substituído por Edina Alves, que atuou como 4ª árbitra. O brasileiro prosseguiu na partida normalmente. O Barcelona, aliás, se classificou para a próxima fase do torneio após vencer nos pênaltis. No tempo regular, o duelo terminou no 0x0.