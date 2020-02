De fantasia, na bateria... Fátima e Túlio curtem pré-Carnaval em Recife

A apresentadora Fátima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha curtiram o final de semana no pré-Carnaval de Recife. Os dois foram a três blocos diferentes, segundo registos de Fátima nas redes sociais. Em um deles, tocaram na bateria.

Fátima e Túlio aproveitaram bastante no grupo Brincante, caindo na bateria. O bloco se encontrou no sábado no Largo do Brincante. "Que honra. Eu no ganzá e ele na alfaia", escreveu Fátima.

Antes, eles curtiram no bloco Eu Me Vingo de Tu no Carnaval, que saiu ontem da Rua Mamede Simões. O casal estava fantasiado para ficar mais à vontade e diminuir o assédio. A fantasia incluia uma máscara que esconde totalmente o rosto. "No fim do bloco a gente estava assim: suado, desmontado", postou a apresentadora do Encontro.

Na noite de sexta, o casal esteve no tradicional Bloco da Saudade. Fátima usou uma roupa leve."Começou! Pra mim, né? Mas pra Recife as prévias do Carnaval começaram antes da virada do ano", brincou.