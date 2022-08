De graça: Acelen e o Senai Bahia abrem 30 vagas para cursos de manutenção industrial

Resultado de uma parceria entre a Acelen e o SENAI Bahia, a partir desta terça-feira (9) até o dia 15 de agosto, estão abertas as inscrições para preenchimento de 30 vagas, distribuídas nos cursos gratuitos de Manutencista Júnior em Elétrica, Instrumentação e Manutencista Júnior em Mecânica.

Os pré-requisitos para concorrer a uma das vagas são; mínimo de 18 anos, ensino técnico de nível médio, reconhecido pelo MEC, em Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou Instrumentação Industrial para Manutencista Junior em Elétrica & Instrumentação, e diploma de Técnico em Mecânica, Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção Industrial ou Refrigeração para Manutencista Júnior em Mecânica.

Os cursos acontecerão no SENAI de Lauro Freitas e as aulas teóricas e práticas serão realizadas das 7h30 às 17h30, de segunda-feira à sábado, e eventualmente aos domingos. Os candidatos devem residir, preferencialmente, nas cidades de São Francisco do Conde, Candeias, Madre de Deus, Salvador e regiões circunvizinhas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente via internet, no link https://www.senaibahia.com.br/cursosgratuitosacelen/ das 14 horas do dia 09 de agosto às 12 horas do dia 15 de agosto. Para maiores informações, os interessados devem enviar e-mail para ps.acelen@fieb.org.br.