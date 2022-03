De incêndio a perda de garantia: os riscos de instalar equipamentos extras no carro

Na hora de comprar um carro, seja zero-quilômetro ou seminovo, seu orçamento pode não comportar alguns equipamentos como central multimídia, câmera de ré ou até mesmo o desejado ar-condicionado.

São itens que podem ser instalados posteriormente, claro. Mas desde que você tenha muito cuidado. Sem ele, um curto-circuito, por exemplo, pode danificar uma série de componentes e até mesmo dar início a um incêndio! Isso acontece porque um automóvel tem até quilômetros de fios permeando toda a carroceria e qualquer descuido aumenta os riscos.

Além disso, a bateria do carro é aplicada de acordo com o que foi instalado nele na fábrica. Se você for aumentar a demanda, é preciso adequar sua potência para não gerar um desgaste precoce dessa peça.

Qualquer descuido na adaptação podem trazer sérios riscos e complicar a garantia. Por isso, conheça alguns perigos da má instalação de equipamentos no veículo:

1. Incêndio

O sistema elétrico de um automóvel é planejado para que não exista picos de tensão ao acionar os equipamentos nativos, ou seja, que saem de fábrica naquele modelo. Uma sobrecarga por causar um incêndio e ainda danificar outros equipamentos.

Então, ao instalar qualquer item que irá se conectar ao sistema elétrico é importante fazer com oficinas que conheçam, de fato, o projeto do carro.

O ideal é ir em uma concessionária ou oficina autorizada pelo fabricante, que teve acesso ao projeto do veículo, incluindo detalhes da arquitetura elétrica.

2. Falha em outros equipamentos

Outro problema comum na instalação de novos acessórios é prejudicar os equipamentos que já são nativos do carro.

Se o técnico conectar qualquer fio ou chicote elétrico no lugar errado pode impactar o funcionamento de outros componentes.

É possível, por exemplo, instalar um sensor de ré e comprometer o travamento central.

3. Perda da garantia

A garantia é um contrato e, para que seus direitos prevaleçam, é preciso seguir algumas regras, entre elas as revisões periódicas.

Prevendo problemas elétricos causados pela instalação de novos acessórios, os fabricantes são claros em seus manuais de instruções: adicionar equipamentos não homologados ao veículo pode causar perda da garantia.

Por isso, antes de instalar um alarme, central multimídia ou ar-condicionado, é importante verificar se esses equipamentos contam com o aval da empresa que produziu seu automóvel.

4. Avise o seguro

Se um incêndio foi causado por uma instalação mal feita, a prestadora de seguro pode se recusar a pagar o sinistro.

Além disso, se você não notificar a seguradora que instalou um ar-condicionado e o equipamento for avariado em um acidente, ele poderá não ser consertado. O mesmo vale para um furto.