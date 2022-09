De olho na Copa, Samsung apresenta novas TVs e soundbars

A Copa do Mundo do Catar começa no final de novembro e, tradicionalmente, o mercado de TVs aposta bastante no período para vender novos produtos, ainda mais com esse Mundial sendo próximo ao Natal (ou seja, 13º salário chegando). A Samsung não é diferente e apresentou seu mais novo portfólio de TVs e Soundbars.

Os produtos que serão impulsionados pela marca coreano incluem as novas Neo QLED 8K e 4K, incluindo a Gaming TV, a linha Lifestyle (composta pelos modelos The Frame, The Serif, The Sero, o projetor Smart portátil The Freestyle e o The Premiere), além das novas versões de televisores QLED e Crystal UHD.

“Nossa proposta é posicionar os televisores da Samsung, líder global da categoria há 16 anos consecutivos¹, como as opções perfeitas para quem deseja obter a mais avançada e imersiva experiência audiovisual, seja para jogar um game, assistir a filmes, séries, shows, produções digitais e, claro, curtir ao máximo as principais exibições esportivas dos maiores eventos do mundo, como o Mundial de Futebol”, ressalta Gustavo Assunção, vice-presidente da Divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil, via assessoria.

Um dos destaques do portfólio é a Neo QLED 8K QN900B, disponível em 75 e 85 polegadas, com espessura de apenas 1,5cm e bordas quase invisíveis. São 33 milhões de pixels e um aparelho que, com certeza, está pronto para o que de melhor já é produzido em termos de qualidade de imagem. A linha de televisores Neo QLED 8K 2022 da Samsung ainda conta com outros dois modelos: QN800B, nas versões 65, 75 e 85 polegadas, e QN700B, nas versões 55 e 65 polegadas.

Um dos modelos da NeoQLED 8K, da Samsung (foto: Divulgação)

Entre as 4K, o destaque vai mesmo para a Gaming TV, com versões 55 e 65 polegadas. Essas possuem painel nativo de 120hz, mas as versões de 43 e 50 polegadas vão além, com o inédito painel de até 144hz. O modelo oferece recursos específicos para o público gamer, como Freesync Premium Pro, Menu de Jogos, Tela Super Ultra Wide e quatro portas HDMI 2.1..

Já em relação aos soundbars, a principal atração é HW-Q990B, premiada com Innovation Awards na Consumer Eletronics Show 2022, maior feira de eletroeletrônicos do mundo. Tem Dolby Atmos sem cabos, duas caixas traseiras com saída lateral e superior já inclusas, Inteligência de Som antirruído, calibração automaticamente o som de acordo com o espaço e é a única soundbar do mercado nacional a oferecer 11.1.4 canais. Para tirar dúvidas e conhecer preços, a Samsung criou uma página especial em seu site.