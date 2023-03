Defesa de médico denunciado pelo MP após morte de paciente alega insanidade  

“O denunciado, assumindo o risco de produzir o resultado morte, procedeu à ligadura da artéria carótida esquerda de Maria de Fátima Silva, que veio evoluir a óbito, conforme laudo de exame cadavérico acostado aos autos.” O trecho é da denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o cirurgião Antônio Carlos Rebouças da Silva, 68 anos.

Ele responde em liberdade por homicídio desde 2016 pela morte da paciente de 34 anos, durante uma cirurgia de tireoide. Agora, seis anos depois, mesmo atendendo numa clínica particular e trabalhando como médico-perito do Estado, Rebouças passará, nesta terça-feira (21), por um exame de sanidade mental, no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT). A depender do resultado, ele poderá cumprir pena fora da prisão. A família da dona de casa está inconformada.

“Isso é uma manobra que os advogados usam para livrar seus clientes da cadeia! Virou moda! Já são oitos anos e esse tempo todo ele está solto, sem pagar nada por isso?!”, desabafou a irmã dona de casa Maria de Fátima, Eliane Silva das Neves.

“Minha irmã deixou dois filhos. A menina na época tinha 14 anos e era muito apegada à mãe. Ela hoje não sai de casa sozinha, tem medo, ficou com problemas psiquiátricos e nunca teve ajude dele e do hospital. Garanto: se fosse eu, que tivesse feito alguma coisa para ele ou para a família dele, eu estava presa até hoje. E que suporte a minha família teria para me tirar da cadeia? Nenhuma. A família dele está feliz e a minha sofre”, disse ela, revoltada.

De uma família pobre da cidade de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador, a dona de casa fez a cirurgia através do Sistema Único de Saúde (SUS). Após a operação, ela ficou três dias em coma e foi constatada a morte cerebral na UTI do Santa Isabel, onde o renomado cirurgião Antônio Carlos Rebouças trabalhava desde 1976 e chegou a ser um dos diretores da instituição. Ele também foi professor na Escola Baiana de Medicina e diretor do ambulatório da instituição de ensino, além de trabalhar 26 anos no Hospital Geral Roberto Santos, onde se aposentou pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Atualmente, o médico atende numa clínica no bairro do Itaigara e é perito pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). Era a segunda vez que o médico operava Maria de Fátima pela mesma doença (leia abaixo).

Denúncia

O CORREIO teve acesso com exclusividade ao processo com mais de 856 páginas, que corre em segredo de Justiça. O inquérito policial que apurou a morte de Maria de Fátima foi instaurado na 1ª Delegacia, nos Barris, e concluído em 06 de novembro de 2015.

No início da investigação, o delegado Adailton Adam foi ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e acompanhou o trabalho de análise dos peritos no corpo. Com base nas provas, incluindo o laudo do DPT, o delegado encerrou a investigação, indiciando por homicídio o cirurgião Antônio Carlos Rebouças da Silva, que fez a cirurgia no Hospital Santa Isabel.

Maria de Fátima morreu em um erro cometido pelo cirurgião Antônio Carlos Rebouças, diz MP-BA (Foto Divulgação)

À época, a promotora do caso, Ana Rita Cerqueira, denunciou o médico à Justiça por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, em 13 de dezembro de 2016. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA),Maria de Fátima foi internada no dia 09 de janeiro de 2015, por volta das 7h, no Hospital Santa Isabel, para a retirada da glândula de tireoide, a tireoidectomia - remoção completa ou parcial da glândula tireoide para tratar doenças como câncer, tumor não canceroso ou glândula hiperativa.

Ocorre que, no momento em que o doutor Antônio Carlos Rebouças procedeu a incisão, houve a secção da veia jugular esquerda de Maria de Fátima, ocasionando “um sangramento vultoso”. “Ato contínuo, o denunciado, em vias de estancar o sangramento, suturou a artéria carótida esquerda da paciente e, em seguida, fechou o campo cirúrgico em todos os seus planos, não havendo a remoção da glândula tireoide. No que se seguiu, a paciente foi encaminhada pelo denunciado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, diz trecho do documento.

O laudo de exame cadavérico explica “com clareza e precisão a causa mortis,” quando traz a prova de que o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que vitimou a paciente, resultado de uma "trombose recente da artéria carótida esquerda" associada a um “estreitamento próximo por fios de sutura e ‘disseção aguda segmentar da artéria carótida esquerda’". “Atesta também a ocorrência da veia jugular esquerda exibir ligaduras laterais com fios de sutura, comprovando a inicial secção desta – fato que originou o sangramento – e sua subsequente juntura”, aponta denúncia.

O MP-BA diz que ficou “evidente” que o doutor Antônio Carlos Rebouças não tomou as providências necessárias para a preservação da vida da vítima, assumindo o risco do resultado morte, uma vez que, “após o sangramento da mesma, procedeu a sutura da artéria carótida esquerda, interrompendo o fluxo sanguíneo para o hemisfério esquerdo do cérebro - causa do AVC – levando a paciente a óbito”.

A denúncia aponta ainda que o cirurgião deixou de comunicar a UTI “a informação relevante do quanto ocorrido durante o procedimento cirúrgico, do fato da paciente ter necessitado de transfusão sanguínea, conforme documentos atestam nos autos; e, erroneamente os informou que a tireoidectomia havia sido realizada, fato que, por óbvio, não se sustenta”. “Ainda, ao ser questionado pela enfermeira (*nome preservado) a cerca da destinação da peça cirúrgica a ser levada para anatomia patológica, o denunciado respondeu: ‘vai ficar como está’”, diz trecho do documento.

Sanidade

Depois que o processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), o advogado do cirurgião, Luiz Augusto Coutinho, entrou com um pedido de instauração de incidente de insanidade mental, em 21 de março de 2022. O documento, que é sustentado por um laudo, assinado pelo médico psiquiatra George Hamilton Gusmão Soares no dia 15 do mesmo mês, aponta que Antônio Carlos Rebouças apresenta quadro psíquico compatível com os seguintes diagnósticos: transtornos da ansiedade (F06.4), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (F10.2); transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos (F13.2) e demência (F02), de acordo com a 10ª Edição da Classificação Internacional das Doenças.

O relatório traz outras complicações na saúde do cirurgião e ainda diz que “ tratar-se de um paciente com história de grave traumatismo crânio encefálico no passado, secundário a um atropelamento, que evoluiu com importante comprometimento neuropsiquiátrico e importante comprometimento cognitivo”, apesar de a defesa não apresentar uma prova do acidente no processo.

Maria de Fátima fez uma cirurgia para a retirada da tireoide no Santa Isabel, mas acabou vítima de erro médico (Foto: Divulgação)

Segundo a atual promotora do caso, Lolita Macêdo Lessa, a defesa do cirurgião formulou o pedido de incidente de insanidade mental, informando o agravamento do quadro clínico de Antônio Carlos Rebouças da Silva ao longo dos anos, alegando que o seu estado de saúde atual compromete a sua responsabilidade penal.

“Dessa forma, o pedido da defesa não significa que na época do fato o autor não tinha condições de responder pelos seus atos, tal verificação poderá ser feita pelos peritos, que concluirão: se, na época do crime, o médico tinha condições, total ou parcial, de entender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento; ou se, após o fato, o réu desenvolveu algum problema de saúde ou teve agravamento de algum problema preexistente, que no atual quadro clínico compromete sua responsabilidade penal; ou, ainda, se o médico é plenamente capaz e pode responder pelos seus atos”, explicou a promotora, através da Central Integrada de Comunicação Social (CECOM) do MP-BA.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a pena para quem pratica homicídio culposo é a prisão - de um a três anos. No caso de o exame apontar que o médico apresenta transtornos mentais, ele poderá cumprir pena na própria residência. “Se ele for considerado inimputável e for condenado será submetido a uma medida de segurança com sua internação em hospital psiquiátrico ou estabelecimento equivalente (aqui em Salvador, o HCT) ou tratamento ambulatorial. Mas, dependendo da condição de saúde dele, por ser um idoso ...existe a possibilidades dele cumprir essa pena em casa ou até numa clínica”, declarou o presidente da Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), Vinícius Dantas.

O exame de sanidade será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), unidade ligada à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a partir das 14h desta terça-feira, segundo ofício do hospital encaminhado à 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que consta no processo.

Questionada se algum representante do MP-BA irá pessoalmente acompanhar o exame, assim como fez a Polícia Civil na fase de inquérito, a promotora Lolita Macêdo Lessa respondeu: “O exame será feito por peritos no exercício de função pública e não por médicos particulares; laudo será submetido ao Ministério Público, que poderá requerer informações complementares, se entender necessário. Não há indícios de que os peritos oficiais fraudarão os exames e, se em algum momento houver qualquer indicativo de irregularidades, a responsabilidade do responsável será apurada”.

Cremeb

Além do processo criminal, o doutor Antônio Carlos Rebouças foi investigado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o Cremeb. A investigação foi aberta em 17 de setembro de 2015. “Desta forma, comunicamos que o Processo Ético-Profissional nº 123/15 se encontra em tramitação no Tribunal de Ética Médica, em instrução, na fase das oitivas”, respondeu o corregedor José Aberlado Garcia de Meneses à juíza Gelzi Maria Almeida Souza, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que cobrou a apuração dos fatos em 4 de outubro de 2017.

No entanto, apesar da apuração da Polícia Civil resultar na denúncia do MP-BA por homicídio culposo contra o cirurgião, o Cremeb decidiu pela absolvição do acusado. “... Os membros da 4ª Câmara do Tribunal de Ética Médica do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, em Sessão do dia 01 de novembro de 2019, decidiram por unanimidade, não dar provimento as preliminares e por maioria quanto ao mérito, aprovar o voto do conselheiro Relator, pela absolvição do Dr. Antônio Carlos Rebouças da Silva – Cremeb 5.358”, diz o documento assinado pelo presidente da 4ª Câmara, Eduardo Nogueira Filho, e o relator do acórdão, Sylon Ribeiro de Brito Júnior.

De acordo com a sindicância, não foi comprovado que o médico causou danos ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. “Como assim, inocentado? Existe um laudo que prova o que houve, que ele matou a minha irmã! Isso é corporativismo dos médicos!”, desabafou Eliane, irmã da vítima. Até o CORREIO ter acesso ao processo, ela não sabia do resultado da sindicância.

Eliane denunciou o médico na polícia e vem lutando para que a justiça seja feita (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Em contato com o CORREIO, o Cremeb informou que a decisão é colegiada e teve como base o que constava nos autos. "Vale esclarecer que os processos tramitam em esferas distintas na área administrativa e judiciária. Em tempo, informamos que, embora facultado à parte recorrer da decisão ao Conselho Federal de Medicina (CFM), não houve recurso desta decisão", acrescenta a nota.

Sequência de erros

Eliane acompanhava sempre Maria de Fátima nas consultas no Santa Isabel. Mas a cirurgia que a levou à morte não foi a única feita com o médico. A primeira aconteceu em 2000. Maria de Fátima buscava uma vida saudável. Por causa dos transtornos hormonais, ela não se alimentava corretamente e nem dormia direito, além dos problemas emocionais.

Sem recursos, e por isso sem plano de saúde, ela recorreu ao convênio do SUS com o Hospital Santa Isabel e conseguiu a tão sonhada cirurgia. “Ela teve uma consulta e ele (Antônio Carlos Rebouças) indicou a cirurgia, mas não deu certo. Ele deixou alguns materiais dentro dela, gazes, que foram retirados aqui na Ilha. Depois, ela voltou ao hospital, para a revisão (2015), e foi aí que ele disse que ela tinha que fazer uma segunda cirurgia. Ela fez e nunca mais voltou para a nossa família”, disse Eliane emocionada.

Foi Eliane quem denunciou o médico à polícia. Ela, que não desgrudava da irmã, percebeu que algo havia dado errado. “Minha irmã entrou umas 10h30 e eu permaneci no corredor do hospital. Por volta das 18h, ela saiu do centro cirúrgico, num balão de oxigênio. Eu cruzei com o doutor Rebouças e perguntei o que houve. Ele falou: ‘É tudo normal, tudo procedimento cirúrgico. A cirurgia foi um sucesso! Ela vai para a UTI paras ser melhor assistida, mas amanhã, você já pode ver sua irmã’. Aí, fui para casa, meio abalada, porque achei que tinha acontecido alguma coisa”.

Depois de dias atrás de notícias da irmã, Eliane foi atendida pela direção da unidade, que a informou de morte cerebral. “Elas falaram até em doação de órgãos. Na verdade, eles queriam que eu enterrasse a minha irmã logo, como se ela não estivesse resistido à cirurgia. Eles (a direção) achavam que poderiam me enganar, porque a gente é de família pobre, mas todos eles deram o azar de terem cruzado com uma Eliane da vida. E quero justiça!”, desabafou a irmã da vítima. Ela disse ainda que após o enterro de Maria de Fátima, o doutor Antônio Carlos Rebouças e o Hospital Santa Isabel não procuraram mais a família da vítima.

'Houve uma complicação médica', diz cirurgião sobre óbito de paciente

O CORREIO conversou com o cirurgião Antônio Carlos Rebouças da Silva, em seu apartamento, no Itaigara, mesmo bairro onde atende seus pacientes na sala 209 do Centro Empresarial Itaigara Sul. Ele nega ter cometido erro médico, mesmo confrontado com a denúncia de homicídio culposo pelo MP-BA. “Houve uma complicação médica”, disse ele, que, à época da cirurgia, já tinha mais de 30 anos de profissão.

'Houve uma complicação', diz médico sobre cirurgia que matou Maria de Fátima (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Sentando na sala de casa, o médico estava tranquilo para entrevista – e assim permaneceu durante a maioria do tempo. Questionado sobre o que causou o sangramento apontado na perícia, o médico respondeu que “houve uma lesão na parede do vaso”. “ Isso foi aderência, quando um vaso fica um junto do outro. Quando você tem os dois muito colados, é difícil você tirar e que os dois fiquem sem nenhuma lesão, de um lado ou do outro. Quando retirei o nódulo, houve a lesão. Aí fiz uma sutura no vaso e teve uma diminuiçãozinha do calibre do sangue e aí formou um trombo”, explicou, enquanto rabiscava num papel. Segundo laudo do DPT, o sangramento causou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em Maria de Fátima, levando-a à morte.

Segundo o médico, por causa da primeira cirurgia, o vaso que foi atingido havia mudado de posição. “Uma coisa é você operar o local uma vez. E outra coisa é fazer o mesmo procedimento no mesmo lugar, desarruma a casa. Oitenta por cento dos vasos ficam no mesmo lugar. Se na hora eu não tivesse ligado (feito a sutura), ela (Maria de Fátima) teria ‘ficado’ (morrido) na sala (de cirurgia) ”, disse ele.

Aos 68 anos de idade, Antônio Carlos Rebouças disse que atualmente tem duas ocupações. Uma é como perito da Saeb. “Um funcionário de qualquer parte da Bahia, que precisa se afastar acima de 15 dias, o atestado vem para a perícia médica e sou uma das pessoas responsáveis para analisar o documento”, explicou o médico.

Sua outra ocupação é na Polimedica, clínica que funciona Centro Empresarial Itaigara Sul. Apesar de a placa indicar que ele faz cirurgia geral e tratamento de tireoide, o médico disse que só faz “a parte de ambulatório”, que deixou de operar há mais de um ano e disse ainda que está com a saúde em dia. “Estou ótimo. Não tomo medicação para pressão... a única coisa que tomo esporadicamente é um indutor do sono, aquela medicação que você toma depois do jantar, assiste uma televisãozinha e não tem problema nenhum (para dormir). É para daqui a 15 minutos dormir”, disse ele, bem-humorado.

Mas sua feição mudou ao ser questionado sobre o exame de sanidade que será submetido nesta terça (21), no HCT. “Não chegou a mim, não”, declarou ele, com ar de surpresa, para, em seguida, emendar de que não havia sido informado pelo advogado. Ele reiterou que está bem de saúde e que seu afastamento da sala de cirurgia foi uma decisão própria.

“Eu deixei de operar porque estou com 68 anos e fiz a minha promessa para operar até essa faixa etária. Eu vou fazer como fazia antes? De 11 anos de plantão, uma final de semana sim, outro final de semana, não. Não vou fazer mais isso”, declarou. Ele acrescentou que, enquanto Maria de Fátima estava internada no Santo Isabel, prestou assistência à dona de casa e família.

O CORREIO procurou o Hospital Santa Isabel. A assessoria de comunicação informou que a unidade médica não vai se pronunciar até o fim do processo. A reportagem também procurou a Saeb, onde ele mantém vínculo atualmente, mas não houve resposta até o fechamento desta matéria.