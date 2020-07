Delivery de Gente: coletivo gay estreia montagem

O coletivo artístico CORRE - formado por cinco performers gays - estreia nesta quarta (15), às 23h, o projeto Delivery de Gente, com relatos biográficos, ficcionais e de interações propostas pelos seus integrantes. Produzido remotamente, o trabalho será transmitido através da plataforma de videoconferência Zoom, com contribuição colaborativa pelo Sympla.

Formado pelos artistas Anderson Danttas, Igor Nascimento, Luiz Antônio Sena Jr. Marcus Lobo e Rafael Brito, o coletivo pretende discutir os impactos da masculinidade na construção da identidade social contemporânea, tomando como perspectiva a biografia de homens gays.

A partir de seus próprios corpos, eles relatam experiências vividas no contexto familiar, tensões agravadas pelo confinamento, e caminhos percorridos no processo de formação da identidade masculina gay de cada um deles. Entre os temas, os impactos do patriarcado e do machismo no cotidiano brasileiro, a construção do desejo, soropositividade e a violência contra a comunidade LGBTQIA+, as mulheres e contra os negros.

“São atravessamento que precisamos desconstruir em favor da liberdade de ser quem somos, e poder expressar a nossa identidade para o mundo sem o medo de virar uma estatística”, pondera Marcus Lobo. “É um espaço para se entender e se reencontrar, um local de encontro provocativo. Um lugar para refletirmos sobre o que fazemos com os nossos desejos”, descreve Anderson Danttas.

O público pode contribuir, com valores variados, a depender da disponibilidade de cada um. E se não puder colaborar e mesmo assim quiser participar, o grupo pede para retirar o ingresso na cota de convites e ajudar compartilhando informações sobre o espetáculo em suas redes sociais e marcando o perfil do @corre_ba no instagram. Quartas, às 23h, através da plataforma Zoom. Contribuição no https://www.sympla.com.br/delivery-da-gente__902111.