Denunciada por difamação, Bruna Marquezine é intimada a depor

A atriz Bruna Marquezine foi intimada a prestar depoimento na 16ª Delegacia, no Rio de Janeiro, por conta de uma queixa-crime aberta pela youtuber e influenciadora Francis Simas. O advogado Sylvio Guerra, que defende Simas, confirmou a informação ao Uol.

A queixa é por difamação, injúria e crime contra a honra. Ainda não se sabe que dia Marquezine será ouvida, segundo a delegada Adriana Belém.

No dia 13 de abril, Bruna comentou e retuitou para seus seguidores um vídeo da youtuber. A mensagem postada no Twitter trazia um trecho de um vídeo de Francis e dizia "Ah pronto romantizaram as vantagens de ser corna". "A cara nem arde, né", escreveu a atriz.

ah pronto.

a cara nem arde, né?! https://t.co/PRA7LxKVUA — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) 14 de abril de 2019

A youtuber não gostou do comentário de Bruna. Ela fez um vídeo para responder. "Bruna, você já perdoou o seu pretinho (Neymar) algumas vezes e o Brasil inteiro sabe disso. Inclusive, muitas mulheres brasileiras já passaram por isso pelo menos uma vez na vida. Eu acho que vi nos seus stories pedindo compreensão e empatia pelo outro. Onde você enfiou a sua empatia? Não vale com gente desconhecida? Onde está sua coerência, Bruna? Esqueceu em Noronha?", escreveu Bruna. "Eu não posso aceitar você vir na internet, dizer na minha cara que a minha cara tem que arder. Você só teve um namorado, ou pelo menos que todos nós conhecemos".

A atriz não comentou o caso até agora.