Depois de deixar o Bahia, Nino Paraíba é anunciado pelo Ceará

Depois de se despedir do Bahia e encerrar o ciclo de quatro anos, o lateral direito Nino Paraíba vai defender outro time nordestino em 2022. Nesta quarta-feira (29), ele foi anunciado como reforço do Ceará.

Aos 35 anos, Nino acertou com o alvinegro até o fim de 2023. Na próxima temporada, ele vai disputar a Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, a Copa Sul-Americana e a Série A do Brasileirão.

Nesta quarta-feira, o Bahia anunciou a saída de Nino e lembrou a passagem do lateral pelo clube. Ao todo ele esteve em campo em 193 jogos e conquistou quatro títulos: a Copa do Nordeste de 2021 e os Campeonatos Baiano de 2018, 2019 e 2020.

Para substituir Nino, o Bahia acertou com o lateral Jonathan, que estava no Botafogo. Além dele, o elenco conta com o garoto Douglas Borel.