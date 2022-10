Descarte seu eletro antigo e ganhe bônus de até R$ 3 mil para um novo

A Samsung lançou uma iniciativa bem legal em busca de uma conscientização ecológica maior por meio do descarte adequado de eletrodomésticos antigos. Desde o dia 14, consumidores que utilizarem o programa de logística reversa da empresa, o RE+, para descartar máquinas de lavar, lava e seca, refrigeradores, freezers e condicionadores de ar antigos, vão ganhar cupons de desconto para a aquisição de novos produtos nas mesmas categorias. Bom, hein!?

Os bônus podem chegar a R$ 3 mil, a depender de qual produto novo a pessoa irá adquirir. Segundo a Samsung, para participar, o consumidor deve acessar a página dos produtos contemplados e clicar no chatbot localizado do lado direito da página. "A partir disso, basta preencher um formulário para retirada do produto antigo e dar o aceite dos termos e condições. Na sequência, o cupom será enviado para aquisição do novo produto", explica a empresa coreana.

“A novidade coincide com o Dia Internacional do Lixo Eletrônico e o Dia do Consumo Consciente, reforçando a preocupação da Samsung com o meio ambiente. Acreditamos que o processo de logística reversa em todas as áreas contribui para a redução do impacto ambiental e é uma medida que deveria ser adotada cada vez mais. Nesse sentido, a nova ação proporciona maior conscientização dos consumidores acerca do descarte adequado, além da oportunidade de que adquiram produtos mais econômicos e eficientes”, analisa Helbert Oliveira, Diretor da Divisão de Home Appliances da Samsung Brasil.

Segundo a Samsung, só em 2022, o RE+, que está no país desde 2016, já registrou um aumento de quase 190% no volume de eletrônicos coletados em comparação ao ano anterior. O programa funciona em duas frentes: os eletroeletrônicos pequenos podem ser descartados nas lojas Samsung espalhadas pelo Brasil. Os grandes são recolhidos pela empresa na residência dos consumidores e direcionados para um descarte adequado.