Desfile infantil da Negrif será transmitido hoje, às 15h, pelo Instagram

Nesta sexta-feira, às 15h, a Negrif vai realizar mais uma edição do seu desfile infantil. Só que, dessa vez, o evento será virtual, transmitido pelo perfil da marca baiana no Instagram: @madanegrif. A apresentação ficará por conta de Maria Alice, 12 anos, que abrilhantará o evento com sua voz. A apresentação ocorrerá no Espaço Colabore, no Parque da Cidade.

"A marca realiza o desfile infantil desde 2012, sempre em espaços diferentes. O primeiro foi na praça Tereza Batista, no Pelourinho. Nesses anos, já passamos pela Biblioteca Central e pelo Teatro Castro Alves também", explica a criadora da grife baiana, Madá.

O evento acontece há oito anos, sempre em espaços diferentes da cidade

"A festa é linda e inclusiva, ano passado recebeu crianças da comunidade da Gamboa e teve duas crianças especiais na passarela e fez doação de todo leite arrecadado para duas instituições", acrescenta a estilista.

Esse ano, por conta da pandemia e do afastamento social, o evento será realizado sem platéia, "assim o convite é que todos assistam de casa a partir das 15h".

A Negrif é uma das marcas que integram o Afro Fashion Day, projeto de moda e empreendedorismo realizado pelo jornal CORREIO, que este ano chega à sua sexta edição. Para saber mais: www.correio24horas.com.br/afrofashionday/