Determinação judicial impede que homem que chutou jovem em show se aproxime dela

O homem que chutou a namorada enquanto ela dançava no palco durante o show do cantor de pagode 'O Poeta' está proibido de se aproximar da jovem. Uma medida protetiva que impede o agressor de se aproximar mais de 150 metros da vítima foi assinada por um juiz nessa quarta-feira (30).

Tanto Rafael Alves, 18, quanto a adolescente e sua mãe já prestaram depoimento na Delegacia de Pojuca, cidade onde ocorreu a agressão. O homem está em liberdade e segue sendo investigado com base na Lei Maria da Penha.

Durante o depoimento, o agressor parecia tranquilo, respondeu aos questionamentos do delegado e foi liberado em seguida. O conteúdo da fala do suspeito não pôde ser divulgado para a imprensa a pedido de seu adovogado, que o acompanhou na delegacia.

Na manhã desta quinta-feira (31), a vítima e sua mãe compareceram novamente à delegacia. De acordo com o delegado João Piton, a adolescente terminou o seu relacionamento com Rafael e não deseja nenhum tipo de aproximação com ele, por isso, o pedido pela medida protetiva.

De acordo com o produtor da festa, Jhon Santana, a segurança do clube AIP, onde ocorria a apresentação, era formada por policiais militares, que detiveram o agressor.

"O que aconteceu é que o homem, que é namorado da moça, ficou com ciúmes ao vê-la dançando e, em um momento de distração da segurança, invadiu o palco e a agrediu. Entretanto, toda a segurança do evento, que era formada por policiais militares, imediatamente entrou em ação e deteve o elemento", relatou Jhon.

A Delegacia de Pojuca continua investigando o caso. A expectativa é que nos próximos dias novas testemunhas sejam ouvidas - o que, segundo o próprio delegado, dificilmete irá alterar a linha de investigação, visto que diversos vídeos provam a agressão.

Caso condenado, Rafael Alves poderá pegar de três meses a três anos de prisão.

Relembre

No último fim de semana, ele invadiu o palco em que o cantor de pagode 'O Poeta' se apresentava e chutou o rosto da jovem enquanto ela dançava. Diversos vídeos gravados pelo público e divulgados nas redes sociais mostram a agressão.

Uma das gravações mostra a aproximação do namorado, que aparentemente sai do backstage e chuta o rosto da adolescente. Após a agressão, o homem é capturado por seguranças, enquanto a vítima levanta aparentando estar confusa, sem entender o que aconteceu.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o cantor se posicionou contra a agressão e disse que não deseja que 'machistas frequentem seus shows e nem sejam seus fãs'. Confira postagem:

"Se você é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram ou em nenhuma rede social, não seja frequentador dos shows do Poeta! Melhor ainda, nem saia de casa, a sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim, você não merece ser um fã do Poeta. Não à violência contra a mulher. O Poeta apoia esta causa!”

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro