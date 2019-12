Deu ele: Lionel Messi vence a Bola de Ouro pela sexta vez

Lionel Messi acaba de se tornar o maior campeão da Bola de Ouro na história da premiação. O astro do Barcelona foi eleito pela sexta vez como o melhor jogador da temporada europeia - a primeira conquista foi há exatamente 10 anos, em 2009. O anúncio foi feito pela France Football, organizadora do evento, em uma cerimônia em Paris nesta segunda-feira (2).

O argentino já tinha ganhado o The Best como o melhor jogador do mundo no ano. E, assim como o troféu da Fifa, desbancou Virgil van Dijk, do Liverpool, que ficou com a segunda colocação, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, que acabou em terceiro. Confira o ranking final no fim da matéria.

"Quero agradecer a minha família, meus companheiros de Barcelona e seleção, aos jornalistas que votaram em mim. Há dez anos, ganhei minha primeira Bola de Ouro em Paris, com 22 anos. Era impensável tudo o que eu estava vivendo. Cheguei ao sexto hoje, em um momento completamente diferente. Como dizia minha esposa, nunca deixei de sonhar, de ter vontade de crescer e desfrutar do futebol. Sei a idade que tenho e está chegando o momento de me retirar, parece que o tempo voa. Quero continuar aproveitando o futebol, de minha família e da vida", comemorou Messi, que recebeu o troféu das mãos do croata Luka Modrić, do Real Madrid, o campeão em 2018.

Além de 2019 e 2009, Messi também conquistou a Bola de Ouro em 2010, 2011, 2012 e 2015. Cristiano Ronaldo é o segundo maior vencedor, com cinco troféus.

Melhor goleiro

Se não ganhou o prêmio principal da noite, o Liverpool pode dizer que tem o melhor goleiro: o vencedor da posição foi o brasileiro Alisson. O arqueiro ganhou o Troféu Yashin das mãos do atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

“É uma grande honra estar aqui. Vocês (atacantes) sempre tornam nossa vida difícil. Queria agradecer à minha família e minha esposa, que sempre me dão apoio, e a Deus. É uma grande honra o tudo o que Deus me deu em 2019. Não me sinto sortudo, me sinto abençoado pelo que aconteceu em minha vida. Obrigado também aos meus companheiros de equipe", disse.

Na última temporada europeia, Alisson venceu a Liga dos Campeões com o Liverpool e a Copa América com a Seleção Brasileira. Ao ser eleito o melhor goleiro, desbancou Ter Stegen, do Barcelona, e o conterrâneo Ederson, do Manchester City, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Alisson, inclusive, ficou em 7º no ranking geral entre os melhores jogadores, marcando a melhor posição de um brasileiro desde 2017 - naquele ano, Neymar terminou em 3º.

Bola de Ouro feminina

Entre as mulheres, Megan Rapinoe confirmou seu favoritismo. Atacante da seleção dos Estados Unidos e do Reign FC, a americana foi a campeã da Bola de Ouro feminina, batendo Lucy Bronze, da Inglaterra, e Alex Morgan, também dos EUA.

Rapinoe ganhou uma série de prêmios em 2019. Em setembro, ela tinha faturado o Fifa The Best como melhor jogadora da atualidade. E, pela Copa do Mundo feminina, havia sido eleita a melhor atleta e recebido a Chuteira de Ouro como artilheira.

Melhor sub-21

Pelo Troféu Kopa, dado ao melhor jogador de até 21 anos, o campeão foi o holandês Matthis de Ligt. Revelado no Ajax, o zagueiro deixou o clube no fim da temporada passada e, hoje, defende a Juventus. Pela categoria, o inglês Jadon Sancho (do Borussia Dortmund) foi o vice e João Félix (que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid), o terceiro.

A colocação final no Bola de Ouro 2019:

1. Lionel Messi (ARG/Barcelona)

2. Virgil Van Dijk (HOL/Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

4. Sadio Mané (SEN/Liverpool)

5. Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain)

7. Alisson (BRA/Liverpool)

8. Robert Lewandowski (POL/Bayern de Munique)

9. Bernardo Silva (POR/Manchester City)

10. Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

11. Frenkie de Jong (HOL/Ajax e Barcelona)

12. Raheem Sterling (ING/Manchester City)

13. Eden Hazard (BEL/Chelsea e Real Madrid)

14. Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City)

15. Matthis de Ligt (HOL/Ajax e Juventus)

16. Sergio Agüero (ARG/Manchester City)

17. Roberto Firmino (BRA/Liverpool)

18. Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madri e Barcelona)

19. Trent Alexander-Arnold (ING/Liverpool)

20. Dusan Tadic (SER/Ajax) e Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Arsenal)

22. Son Heung-Min (COR/Tottenham)

23. Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

24. Marc-André Ter Stegen (ALE/Barcelona) e Kalidou Koulibaly (SEN/Napoli)

26. Georginio Wijnaldum (HOL/Liverpool) e Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

28. Donny van de Beek (HOL/Ajax), Marquinhos (BRA/Paris Saint-Germain) e João Félix (POR/Benfica e Atlético de Madri)