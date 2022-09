Devendo mais de R$ 100 mil de pensão, André Gonçalves faz acordo com filha

Parece que o imbróglio entre André Gonçalves e sua filha, Manuela Seiblitz, está perto de acabar. Isso porque o ator, neste sábado (17), revelou em suas redes sociais que entrou em acordo com a jovem sobre a dívida de pensão alimentícia de R$ 136.018,34.

De acordo com apuração do jornal O Globo, Gonçalves gravou um vídeo em que conta que a filha tentou oferecer um acordo para que o pai não fosse preso. Ainda no vídeo, o ator também assumiu que não cumpriu com os acordos da Justiça no passado.

"Declaro ainda que Manuela nunca tentou me prender, como eu disse em uma entrevista no YouTube em dezembro de 2021. Manuela inclusive propôs um acordo para que eu não fosse preso em 2020. Eu aceitei, mas acabei não cumprindo", disse no vídeo.

Em outro trecho, ele salientou que a ex-esposa, Tereza Seiblitz, mãe da menina, teve que sustentar a filha sozinha durante anos devido à falta de comprometimento dele na questão financeira e na criação.

"A situação em que me encontro agora não é por culpa dos meus filhos e, sim, consequência das minhas escolhas. Eu não fui presente na criação da Manuela, faltei a compromissos e fiz com Manuela me esperasse diversas vezes e, em muitas delas, não compareci. Pensão não é favor. Pensão é obrigação, é o dever de um pai e o direito de um filho".