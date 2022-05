Di María anuncia que irá se aposentar da seleção da Argentina

Um dos principais jogadores da Argentina, Ángel Di Maria anunciou que irá se aposentar da seleção de seu país após a disputa da Copa do Mundo no Catar, no final de 2022. Aos 34 anos, o atacante já atuou em três Copas (2010, 2014 e 2018) e, ao lado de Lionel Messi, se tornou um dos principais nomes do esporte na Argentina ao longo da última década.



O anúncio de Di María foi feito durante uma entrevista para o jornal argentino Olé. O jogador afirmou que esse é um momento de pensar em "renovação". “Depois do Mundial acho que é a hora. Há muitos garotos que estão à altura da seleção, crescendo e demonstrando um grande nível tanto nos seus clubes como na própria seleção”, disse.

Recentemente o atleta também se despediu do Paris Saint-Germain, clube que ele atuou por sete anos e conquistou 18 títulos, além de levar o PSG para a primeira final de Liga dos Campeões na temporada 2019/20.

A escolha de aguardar o fim da Copa do Mundo para se aposentar da seleção aconteceu porque o argentino considerou injusto não competir pelo seu país em mais um mundial. "Seria um pouco egoísta da minha parte, depois de tantos anos, de ter conseguido o que queria e de ter um Mundial tão pertinho… Desejo estar no Mundial. Depois, o mais certo é que eu dê um passo atrás", afirmou.

Di María também lembrou que, por enquanto, a ideia é atuar na Europa. Mas após a saída da seleção ele tem vontade de retornar ao seu país natal e jogar pelo clube que o revelou: “Minha ideia agora é ficar na Europa porque a Copa do Mundo está cada se aproximando, e depois vou ver. Sinceramente, meu sonho é voltar ao Rosário Central e terminar minha carreira lá”.

Enquanto a aposentadoria não chega, Di María segue atuando nos compromissos da seleção. Nesta quarta-feira (1), por exemplo, o atacante deve estar em campo em um jogo contra a Itália, válido pela primeira edição da "Finalíssima", competição que reúne a seleção campeã da Copa América, a Argentina, e o país campeão da Eurocopa, a Itália. O jogo acontecerá no estádio de Wembley, na Inglaterra, às 15h45 de Brasília.

Pela seleção, Ángel Di María já disputou 121 jogos e fez 24 gols, foi vice-campeão mundial em 2014 e conquistou a copa continental, que tirou a Argentina da fila de 28 anos sem uma taça.