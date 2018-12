Dia do Samba tem caminhada e show de Alcione neste domingo (2)

Os fãs de samba têm uma programação especial neste domingo (2), em comemoração ao Dia Nacional do Samba. À tarde, acontecem tanto a tradicional Caminhada do Samba, no Centro, quanto um show aberto da cantora Alcione, no Rio Vermelho.

A partir das 13h, no Campo Grande, nove trios elétricos dos blocos que integram a União das Entidades de Samba da Bahia (Unesamba) saem do Campo Grande em direção à Praça Castro Alves, com as atrações do gênero.

“Nossa proposta é promover e fortalecer o movimento do samba na Bahia e levar alegria para a população que espera pelo evento”, comenta o diretor do bloco Proibido Proibir, Luiz Cláudio, ao CORREIO.

Ao todo, são esperadas cerca de 100 mil pessoas. Outras atrações confirmadas são os blocos Alvorada, Alerta Geral, Pagode total, Reduto do Samba, Vem sambar, Amor e Paixão, Samba popular e Q felicidade.

Show da Marrom

A partir das 16h, no Rio Vermelho, quem comanda o microfone é a cantora Alcione. Ao lado de outros vinte sambistas baianos, incluindo Nelson Rufino, Walmir Lima, Juliana Ribeiro, Firmino de Itapuã, Gal do Beco, Gerônimo e Edil Pacheco, a Marrom se apresenta gratuitamente na Praça Caramuru (estacionamento do antigo Mercado do Peixe).

O show homenageará Martinho da Vila, que é lembrado nessa edição da festa e que completou 80 anos em 2018.

Com direção geral de Edil Pacheco, o evento visa manter viva a memória do nascimento do samba na Bahia, a partir da sua primeira célula rítmica: o samba de roda. Os artistas serão acompanhados pelo grupo Cor do Brasil, que funcionará como banda base, permanecendo o tempo todo no palco. Quem também está confirmado na programação é o grupo Bambas de Sampa.