Dicas de ouro: aprenda com os erros de empreendedores que, hoje, são sucesso

Vida de empreendedor não é fácil e, muitas vezes, conselhos de quem já enfrentou muitos desafios fazem uma tremenda falta. Para ajudar a inspirar, o Correio reuniu a história de mulheres empreendedoras, que juntaram muita coragem e arrojo para transformar seus sonhos em empreendimentos com diferenciais e valor. Elas contaram sobre suas experiências pessoais, os desafios e ainda deixaram dicas valiosas para quem está começando um negócio. Então, se concentre na leitura, coragem e boa sorte!

Luciana Moura apostou na construção de uma nova cultura local para comercializar geleias e molhos especiais na Dona Domitilla Produtos Artesanais (Foto: Divulgação)

Luciana Moura (Dona Domitilla) @dona_domitilla

Após terminar o curso de cozinha internacional, eu me vi perdida, pois não me imaginava trabalhando em restaurantes. Nesses locais, os horários são complicados e os salários bem baixos, além disso, queria liberdade de criação e isso eu só poderia ter montando o meu próprio negócio.

Foi quando surgiu uma oportunidade de participar de um workshop com uma marca de produção de geleias artesanais de São Paulo. Ao final do curso, estava encantada com as infinitas possibilidades que eles apresentaram. A grande dificuldade era que, aqui no nordeste, não temos o hábito de consumir geleias, diferente dos estados do sul do país, onde a geleia é vista em diversas mesas e refeições. Seria um trabalho de “formiguinha”, criando, experimentando, estudando para transformar a minha marca em uma referência no segmento.

A cada produção eu conseguia desenvolver produtos diferenciados e exclusivos que combinavam frutas, especiarias e bebidas alcoólicas. Era uma alquimia que começou a chamar atenção dos clientes. A princípio muitos olhavam com estranheza para as combinações, mas os produtos agradavam e eu fui ganhando público por conta da propaganda “boca a boca”.

A ideia era fugir do tradicional pãozinho com geleia e tornar natural o exótico: geleia de bacon com merlot como recheio de uma lasanha, por exemplo! A minha meta era surpreender a cada nova criação, desenvolvendo produtos que ficariam na memória dos meus clientes.

Em um determinado momento, decidi ampliar a minha linha de produtos. Não poderia me limitar apenas as geleias. Então comecei a produzir molhos exclusivos mas também não deixei de lado os tradicionais da gastronomia ao redor do mundo. Atualmente, na linha de molhos especiais, tenho oito sabores que contemplam desde a produção de uma receita exclusiva de um barbecue de abacaxi com cachaça e pimenta, mas também o tradicional molho pesto, que são dois carros chefes na marca.

Hoje, tenho geleias premium e especiais, estas são mais exóticas como geleia de alho negro e maçã negra, por exemplo, molhos, antepastos, confitados, limoncello e uma variedade grande de produtos e um cardápio rotativo com quase 40 produtos variados.

Meu conselho é: Seja determinada. Estude diariamente o seu nicho, seus concorrentes e o que o seu cliente busca no eu tipo de negócio.Empreender não é simples e não é fácil, é preciso ter disciplina e força de vontade. Não desanime diante das dificuldades e tenha certeza que elas vão existir.

Não veja o seu negócio apenas como uma forma de ganhar dinheiro e pagar as suas contas, ele vai se tornar mais interessante e motivador quando você começar a ver as mudanças, o crescimento e o reconhecimento do seu trabalho. Faça valer a pena!

Mirella Carvalho desbravou o ambiente masculino da produção de cervejas para colocar em prática o sonho de produzir bebidas artesanais com todo encanto (Foto: Divulgação)

Mirella Ferreira de Carvalho (Cervejaria Encanto) @cervejaencanto

Sempre me interessei pelo universo cervejeiro e já acompanho o crescimento do mercado há muitos anos em outros estados. Comecei a estudar cerveja em 2013 e fui crescendo dentro deste campo, que é predominantemente masculino e de difícil acesso para as mulheres. Em 2015, fui morar em Blumenau para continuar os estudos e acabei entrando para o time da Eisenbahn, como a primeira mulher cervejeira a trabalhar no chão de fábrica deles. Morei por um ano e, depois, fui para o Rio de Janeiro continuar os estudos.

Chegando em Salvador, fui estudar música e, no meio da pandemia, me vi com dificuldades de me manter em razão da falta de shows e eventos na cidade. Então tive a ideia de colocar meu sonho em prática e ter, de fato, minha cervejaria. A primeira brassagem da Encanto foi em 2021 e, desde então, estamos conquistando espaços dentro de vários lugares em Salvador, para amantes de cerveja e para quem também está começando a conhecer este mundo das artesanais.

A luta é diária, mas o resultado final é enriquecedor e tenho certeza que conseguimos inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos. Meu conselho é siga seu coração na direção que ele te mandar seguir, siga. Ninguém melhor que você mesma para saber onde quer chegar e você sabe que é capaz!

A iniciação religiosa e a constatação da ausência de cosméticos representativos motivaram Jacqueline para montar a Abebé Cosméticos (Foto: Divulgação)

Jacqueline Bastos (Abebé Cosméticos) @ abebecosmeticos

A Abebé Cosméticos começou em 2016, quando me iniciei no candomblé e me formei em engenharia química. A motivação para o negócio foi a constatação da ausência de cosméticos representativos no mercado e os constantes episódios de intolerância religiosa. Desde então, nosso maior desafio nessa jornada foi a busca por investimento para alavancar nosso negócio.

Estudei sobre o negócio, sobre o nosso propósito no mundo e fui em busca de parceiros e organizações de apoio para viabilizar o crescimento do nosso projeto. Estamos seguindo, participando de feiras e buscando dar visibilidade aos nossos produtos.

Se puder dar um conselho, diria: Só você pode escrever a sua história, então acredite no seu potencial, comemore cada pequena conquista e sempre planeje seus maiores sonhos para que eles se tornem metas.

Isabela enfrentou a maternidade e a depressão com o artesanato, depois usou o aprendizado para começar o próprio negócio, que tem um propósito de sustentabilidade (Foto: Divulgação)

Isabela Carline Silva Santiago (Ciclos Coletivo) @ cicloscoletivo

Tive depressão pós parto e me dediquei a uma oficina de caderno artesanal para tentar buscar um ânimo. Consegui e resolvi empreender. Na medida que fui me dedicando ao feitio do caderno, outras necessidades surgiram. Como poderia utilizar menos plástico no meu dia a dia? A partir disso inclui itens sustentáveis no meu catálogo, assim como o caderno.

Meu maior desafio foi iniciar do zero, sem capital de giro e também conciliar com a maternidade. Acho que só consegui superar as minhas dificuldades quando fui firme e acreditei no meu propósito.

Minha dica de ouro para quem deseja empreender como eu, mesmo sem capital é : Você, mulher, que tem um propósito, não esqueça ele nem se quer um dia, mais saiba que você é o seu maior tesouro, priorize o seu bem estar, conheça seus limites e foque em seu objetivo de empreender.

Márcia Moreira compreendeu que precisava sair do amadorismo e investiu no conhecimento e na profissionalização da confeitaria da Dellicci (Foto: Divulgação)

Márcia Cerqueira Moreira Santos (Dellicci Confeitaria) @ dellicciconfeitaria

Comecei a empreender fazendo bolos de aniversário para a família e amigos. Logo depois, as encomendas foram surgindo. Meu sonho sempre foi empreender e o meu maior desafio foi o tempo, pois comecei sozinha e o acúmulo de funções me desmotivou por um tempo, ficou muito cansativo, muitas vezes pensei em desistir.

Só conseguiu superar essas dificuldades me organizando e dando prioridade ao meu negócio. Fui em busca do conhecimento e aprendi a desenvolver técnicas para agilizar os processos, fiz vários cursos na área da confeitaria. Enquanto trabalhava o lado profissional, fui me relacionando com outros empreendedores e essas trocas de experiências me ajudaram muito.

Se, assim como eu, você quer empreender, meu conselho é: faça cursos, participe de palestras e feiras, assista vídeos, estude sobre empreender, tenha relacionamentos e contatos com empreendedores. O networking é fundamental e o mais importante de tudo, acredite sempre no seu potencial!

Caroline Carvalho transformou a dificuldade de encontrar sapatos na motivação para começar o próprio negócio e ampliar o conhecimento na área (Foto: Divulgação)

Caroline Maria Souto Carvalho Pinto (Cacá Carvalho Calçados) @ cacacarvalho_oficial

Comecei vendendo calçados, pensando numa demanda muito particular: eu e meus familiares tínhamos dificuldade para comprar calçados femininos de numeração especial (40 ao 44) aqui em Salvador. Após três anos me dedicando exclusivamente a maternidade, conheci uma sandália em uma viagem (Modelo tipo Avarca) que se adaptou demais na minha rotina de mãe (já que conseguia calçar e tirar dos pés em pé!) e ainda tinha numeração especial.

Essa sementinha nasceu e abri um escritório na Barra, com atendimento por hora marcada. Apesar de existir uma demanda por essa numeração, comecei a perceber o quanto deixar de atender as outras numerações me impedia de crescer e de atingir outros públicos. Daí resolvi aumentar a grade, passando a vender desde a linha kids (25) até o 44.

Após oito meses com o negócio ativo, estava em três lojas físicas parceiras e participando de feiras, como o Salvador Boa Praça. Em um ano estava crescendo o que previmos em apenas 2,5 anos. Estava super feliz. Tinha me encontrado e era o negócio que sempre sonhei, mas daí veio o maior desafio: a pandemia.

Foi o maior desafio de todos e para todos! Desafio para os pequenos, médios e grandes negócios. O setor de calçados no Brasil só não entrou em colapso porque passou a exportar. Vimos números assustadores de queda nas vendas de até 40% neste segmento. Ninguém queria usar calçados, já que era algo social. Para que comprar? Já que todos estavam trancados em casa? Para que usar um calçado, já que ninguém vê meus pés na câmera?

Saí de todas as lojas parceiras e me vi sentada no chão de minha sala com quase 600 pares de sapatos! Isso mesmo. Eu só chorava… Fiquei umas duas semanas sem saber para onde ir. E daí pensei: preciso enxugar meu estoque, guardar o dinheiro e ver o que vai acontecer. E foi isso que fiz. Com o dinheiro em caixa, fui atrás de uma solução e busquei me especializar no que mais amo fazer.

Vi a busca pela especialização em calçados nesse momento como uma oportunidade. Entender melhor meu produto e me aprofundar, pode significar chave para um recomeço, já que sentia falta de algo só meu e que tivesse minha assinatura. Mas onde teria um curso sobre isso? Busquei na internet e encontrei a Faculdade de Design de Bolsas e Calçados em São Paulo (Instituto Europeu de Design – IED São Paulo.)Em março de 2022 terminei o curso e já estou colocando em prática o que aprendi. Em breve irei lançar minha primeira coleção autoral de Calçados e Bolsas.

Meu conselho de ouro é: Seja uma corrente e não concorrente! Crie elos, crie conexões. Ajude, pergunte. Seja curioso. Não aceite o primeiro sim e nem o primeiro não. Não seja apenas mais uma empresa. Faça a diferença para o planeta, para sua comunidade. Busque sempre parceiros. Sempre tente ser uma soma! Mesmo que não seja da forma que sonhou, faça, comece gire sua roda. Se mostre para o mundo…mostre ao mercado que você está tentando e as coisas irão acontecendo. Nunca se isole e nem pense que todas as respostas estarão no Google. Gente precisa de gente e um negócio só existe por esse motivo!