Diretor de TV é criticado após comentários racistas sobre Maju e Thelma do BBB

Durante uma live, o ex-diretor de TV da Band, Rodrigo Branco, conversava com a digital influencer Ju de Paulla sobre o paredão do BBB 20 entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. No bate-papo ele resolveu falar sobre Thelma, outra participante do reality, e a apresentadora Maju Coutinho, criticando ambas utilizando argumentos que foram interpretados como racistas.

Sobre a participante, Rodrigo disse que votar a favor dela é racismo, pois as pessoas só gostam dela por ser "negra e coitada". Já ao tecer comentários sobre Maju, ele comentou que a jornalista não tem experiência como repórter de campo e que só conseguiu ascensão na TV Globo por conta de "sua cor".

Além disso, Rodrigo ironizou a forma como Maju Coutinho apresenta o telejornal. "Ela é horrível, é, fala tudo errado".

A influenciadora ainda tentou debater as falas do ex-diretor de TV, mas sem sucesso. Jude, então, desconectou Rodrigo da live e horas depois se justificou em seu perfil do Instagram. Ela lamentou o ocorrido e afirmou que "não compactua com o que foi dito".

Rodrigo Branco também lamentou o episódio, pediu desculpas à Jude Paulla pela sua participação desastrosa na live. Ele assumiu que foi racista, mas "que falou sem pensar e que o importante é poder assumir o erro".

"Eu sempre falo o que penso e acabo falando besteira muitas vezes. E hoje falei um monte de merda, não foi nada como eu penso. Eu quis dizer uma coisa e falei totalmente hoje. Fui totalmente racista. Falei merda e a gente tem que assumir quando a gente fala merda, né?", defendeu-se.

Reações

Uma hashtag chamando Rodrigo Branco de racista se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira (31). Tia Má, por exemplo, classificou a fala do diretor como um racismo escancarado.

"O racista não tem problema em ser racista, ele só não quer que ninguém saiba que ele é! É preciso que a gente entenda que racismo é crime, e é essa visão cruel que existe voltada para o povo preto, que colabora para nossas mortes em massa! Para quem diz que eu vejo racismo em tudo, sempre digo que sim, pois ele está presente em todos os espaços que frequento! Para racistas, a lei! E toda a minha solidariedade para Thelma e Maju", desabafou a baiana.

Já a jornalista baiana Rita Batista, que é amiga de Rodrigo e trabalhou com ele na Bandeirantes, também desabafou sobre a postura dele, lembrando que tentou informá-lo e ensiná-lo várias vezes sobre racismo.

"Rodrigo, eu fui acordada por causa das merdas que você falou. Mais que merdas, o crime que você cometeu. Essa lógica invertira que você e muitos brancos, por ignorância, tradição ou perversidade insistem em defender está errada! Já lhe dei aula, desenhei, escrevi e falei, de graça, pois você bem sabe o quanto cobro para dar uma palestra", começou.

"Foi feio, bizarro, criminoso. Se a live fosse comigo, você sabe o que iria acontecer. Agora vai ficar todo mundo dizendo a mim, Preta Gil e ao Gominho 'olha o que seu amigo disse', 'não vai falar nada?', tem que se posicionar'. Eu, Maju, Thelma e tantas outras somos do mesmo 'massapê'. Mulher, preta retinta. Você, como homem, branco, sentado nos seus privilégios, quando não soubesse o que dizer, não falasse nada ou perguntasse a quem entende, sabe e vive na pele, literalmente, o que seus antepassados fizeram com os meus de chicote na mão e o que você fez comigo nessa noite/madrugada usando a língua como açoite", afirmou.