Dirigentes do Bahia relatam ameaça de membro da delegação do Vila Nova

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e o vice Vitor Ferraz, afirmam que foram ameaçados por torcedores do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde as duas equipes jogaram ontem pela Copa do Brasil. O jogo foi vencido pelo Bahia por 1 a 0, com gol de Rodriguinho.

Vitor fez um post no Twitter relatando o que chamou de "festival de absurdos" em Goiânia, dizendo que tudo será comunicado à CBF. "1 - Presença de torcedores do Vila Nova e pessoas no estádio além do número permitido; 2 - Os torcedores sentaram em local destinado a delegação do Bahia; 3 - Fomos ameaçados por um dos torcedores; 4 - Dois pênaltis escandalosos não marcados", escreveu o dirigente, compartilhando um vídeo mostrando a presença da torcida.

Em outro vídeo, é possível ver Guilherme e Vitor discutindo com alguém que parece ser da delegação do clube goiano. A Polícia Militar se aproxima e orientou que a delegação do Vila mudasse de lugar. Um torcedor do time teria dito: "Fique quietinho. Você conhece a Esquadrão?", em referência à maior torcida organizada do Vila Nova. "Tá ameçando?", questiona Bellintani.

O Presidente Guilherme Bellintani segue indignado com a quantidade de gente da comissão do Vila no OBA. pic.twitter.com/fYQSkIvcNc — VUMBORA BAHIA (@vumborabahia) June 1, 2021

Uma acusação é de que o Vila Nova excedeu o número limite de pessoas que cada clube pode levar para o estádio, que é de 55. A lista do clube incluiria torcedores, o que não é permitido. O Vila Nova diz, em nota, que todos os presentes foram credenciados junto à CBF e que está apurando as denúncias de que os dirigentes tricolores foram ameaçados.

"O Vila Nova Futebol Clube informa que todas as pessoas presentes no Estádio OBA na tarde de hoje (01º) estavam devidamente credenciadas junto à CBF, com devida aprovação da entidade. Havia na praça esportiva fiscais da Confederação atestando a situação regular dos credenciados e conferindo o cumprimento das medidas sanitárias a todo instante. Em relação à suposta ameaça a dirigentes do Bahia, o clube lamenta, ressalta que está apurando o ocorrido internamente e que, no momento, tudo foi resolvido entre clubes, Polícia Militar e CBF. O Vila Nova ressalta o seu zelo pelo cumprimento da ordem no ambiente e vê que os momentos de confraternização entre os dirigentes das duas equipes após a partida atestam o fato como superado", diz o texto.