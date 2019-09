Djokovic desiste e Wawrinka se classifica às quartas do US Open

As fortes dores no ombro esquerdo derrubaram o atual número 1 do mundo no US Open. Contra um inspirado suíço Stan Wawrinka, pelas oitavas de final, o sérvio Novak Djokovic tentou o máximo que pôde na quadra Arthur Ashe, a principal do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, mas sucumbiu à lesão que sofreu ainda na segunda rodada e desistiu do Grand Slam quando perdia no terceiro set por 2 a 1 com o placar favorável ao rival por 2 a 0, com as parciais de 6/4 e 7/5, depois de 1 hora e 46 minutos de jogo.



Os problemas de Djokovic com o ombro esquerdo começaram na partida contra o argentino Juan Ignacio Londero na última quarta-feira, ainda pela segunda rodada. Por pouco o sérvio desistiu naquela ocasião, mas conseguiu se superar e ganhou por 3 sets a 0, em placar que foi repetido dois dias depois contra o norte-americano Denis Kudla.



Neste domingo, o líder do ranking tentou desafiar as dores contra um tenista mais experiente, mas encontrou pela frente um rival em grande fase. Ex-número 3 do mundo, Wawrinka aparece atualmente no 24º lugar do ranking da ATP. Passou por duas cirurgias no joelho esquerdo em 2017 e chegou a sair do Top 200 por conta da longa inatividade e da demora para voltar a ter bons resultados.



Agora Wawrinka busca um novo título em Nova York - em 2016 bateu justamente Djokovic na final. O suíço de 34 anos terá pela frente o russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo e dono de 10 vitórias seguidas no circuito profissional.



O sérvio, tricampeão do US Open e vencedor da edição passada, irá manter apenas 180 dos 2 mil pontos que precisava defender em Nova York. Ainda assim, não corre o risco de perder a liderança do ranking após o torneio. Só não conseguirá ficar mais perto dos rivais Roger Federer e Rafael Nadal no número de títulos de Grand Slam. Segue com 16, contra 18 do espanhol e 20 do suíço.