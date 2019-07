Documentário homenageia comunidade LGBT

Nas comemorações do 2 de Julho, pela independência da Bahia, destacam-se as fanfarras e, na frente delas, estão as balizas, que ajudam a conduzir as bandas no desfile.

O documentário Balizando 2 de Julho, que será exibido nesta quarta (31), no Espaço Cultural da Barroquinha, homenageia a comunidade LGBT, representada no filme por balizas e balizadores gays e transexuais.

“É um momento marcante para mostrar a todos, com orgulho e simpatia, o trabalho realizado durante todo o ano. É um momento em que cada banda chega para brilhar”, diz Fabíola Aquino, que assina direção e roteiro do filme com Márcio Lima.

Balizando 2 de Julho acompanha a trajetória de Diana Souza, uma baliza trans, e Gabriel Vilasboas, um balizador gay. Durante os ensaios, escolha de figurino e criação de coreografia, eles revelam uma realidade cercada de preconceito e obstáculos como a difícil relação com o mercado de trabalho, a aceitação da orientação sexual e identidade de gênero e a relação com familiares e comunidade.

Serviço

O quê: Exibição do documentário Balizando 2 de Julho

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha (Rua do Couro, Barroquinha)

Quando: Quarta-feira (31), 19h.

Grátis