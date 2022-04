Dois homens são mortos em confrontos com a polícia no Bairro da Paz

Dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram mortos após troca de tiros com a polícia no Bairro da Paz, na tarde da última quinta-feira (28). Em nota, a Polícia Militar informou que policiais realizavam rondas pela região, quando foram acionados pelo Cicom e pelo disque-denúncia em razão de informações de homens armados na localidade conhecida como Areal, no Bairro da Paz. Ao chegarem ao local, os pms surpreenderam um grupo de suspeitos, que fugiu efetuando disparos de armas de fogo contra os militares.

Segundo a PM, os agentes avistaram dois indivíduos com armas adentrando um imóvel. Foram iniciadas as negociações para a rendição dos suspeitos, que passaram a efetuar novos disparos em mais uma tentativa de fuga. Após uma nova troca de tiros, os dois homens foram alvejados e socorridos para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiram aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, uma armação de metralhadora artesanal e duas armações de carregador para metralhadora, munições calibres 38 e 380 e para fuzil 7.62, além de 248 porções de crack, 55 de maconha, 58 pinos de cocaína, três balanças e embalagens vazias para acondicionamento e comercialização de entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado à Corregedoria da PM, onde a ocorrência foi registrada.