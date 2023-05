Dois tremores de terra são registrados na Bahia no fim de semana

Dois tremores de terra foram registrados na Bahia pelo Laboratório Sismológico da UFRN. O primeiro caso ocorreu na madrugada de sábado (27), no município de Jacobina.

A atividade sísmica aconteceu às 2h27, hora local, e a magnitude preliminar foi calculada em 2.3 mR. Até o momento desta publicação, não há informações se moradores do município sentiram ou ouviram o temor.

Na manhã do mesmo dia, um outro tremor foi registrado na região do município de Maracás. O tremor aconteceu às 11h55 e a magnitude preliminar foi calculada em 2.1 mR. Também não há informações se moradores do município sentiram ou ouviram o temor.

O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e em toda região Nordeste do país.