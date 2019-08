Dona do Pedaço: Régis vai firmar pacto com Téo para ajudar Maria da Paz

Após sobreviver ao tiro no peito, Régis vai se esforçar para ser uma pessoa melhor e ajudar Maria da Paz, na novela A Dona do Pedaço (TV Globo). Quando deixar o hospital, ele vai procurar Téo e propôr um pacto secreto.

O marido da boleira vai entregar uma grande quantidade de dinheiro (do lucro da importadora de vinhos) para que Téo dê a Maria da Paz para que ela abra uma nova confeitaria e volte a vender bolos.

Téo vai aceitar o acordo com a condição de que ele se torne uma pessoa melhor. O fotógrafo vai relembrar de quando Régis foi apontado como pai de um menino cadeirante e pergunta se ele de fato não era o pai.

Como forjou o exame de DNA, ele se sente culpado e resolve fazer um novo após confessar o que fez à mãe do garoto. “Nunca fiz aquele teste de DNA. Na época eu só queria saber de casar com a Maria da Paz, pegar o dinheiro dela. A gente faz tanta coisa errada. Mas sabe o que é bom da vida? A gente pode voltar atrás. Me dá essa oportunidade. Me deixa fazer um novo teste de DNA. Agora de verdade”, pedirá à mãe do menino.

Ele vai contar à Maria da Paz o que fez e vai ter a ajuda de Amadeu para conseguir fazer o exame. “É tão lindo ouvir isso”, falará a boleira, ao que Régis responderá: “Eu quero ser um novo homem. Quero mudar, por você”.

As cenas estão previstas para irem ao ar em setembro.