Donas do Sabor: festival de gastronomia vai dar selo a cozinheiras destaque de Salvador

Leila Carreiro não gosta de ser chamada de ‘chef’, embora essa seja sua profissão. “As mulheres da Bahia são quituteiras. Nós somos todas cozinheiras”, afirma. Ela é uma das 10 mulheres de Salvador consideradas Donas do Sabor, título que nomeia também o festival, iniciado ontem, para estimular o turismo gastronômico na cidade. Além das 10 embaixadoras, a direção do festival está em busca de outras chefs – cozinheiras ou quituteiras - que tenham também o potencial de ser uma dona do sabor.

As selecionadas vão receber um selo e terão o seu trabalho divulgado durante todo o festival, que deve acontecer, inicialmente, ao longo deste mês. “Não tem um prazo de extensão. Vai ser de acordo com a demanda que for surgindo. Temos um restaurante fixo no Shopping Barra programado para ficar até 30 de novembro, mas, se precisar, vamos prorrogar”, diz Fábio Mota, secretário de Cultura e Turismo de Salvador.

É nesse restaurante fixo que os pratos de todas as Donas do Sabor de Salvador estarão disponíveis para o público já a partir da próxima quarta-feira (17).

“Queremos promover a gastronomia da cidade e democratiza-la. Qualquer mulher que é dona de restaurante ou chef de cozinha pode inscrever seu prato e, se for selecionado, será divulgado nas nossas redes sociais e em todo o festival”, afirma Mota, que reforça o fato da ação ser voltada apenas para mulheres.

“Foi uma iniciativa nossa, mas que tem a parceria da Women on Food, uma aliança internacional com o objetivo de conectar e capacitar mulheres que estão transformando a gastronomia em todo o mundo. Como eles são focados no gênero feminino, tivemos que seguir esse quesito”, explica.

Para Leila Carreiro, que comanda o restaurante Dona Mariquita, essa valorização feminina é mais do que justa. “As mulheres sempre foram protagonistas da culinária. Essa visibilidade valoriza e potencializa as mulheres que estão escondidas na cozinha”, diz.

A chef Tereza Paim, da Casa de Tereza, concorda. “Foi a mulher que começou a cozinhar nas ruas de Salvador. Nós somos o início, o meio e o fim”, enfatiza.

Turismo gastronômico

Para o prefeito Bruno Reis, o festival tem a capacidade de estimular uma das potencialidades turísticas de Salvador, a gastronomia. “Poucas cidades do mundo têm tanta potencialidade como nós temos. É um rico patrimônio histórico, cultural, religioso, belezas naturais, 64 quilômetros de orla, a Baía de Todos-os-Santos e temos a culinária e gastronomia que nos diferencia de muitos lugares do mundo”, enumera.

No entanto, Bruno lamenta que todas essas potencialidades não puderam ser exploradas nos últimos tempos por causa da pandemia. Fazer o festival, para o prefeito, é uma forma de retomar a vocação natural da cidade. “Essa ação vai projetar chefs e estimular para que outras se inscrevam. A gastronomia da cidade é um dos nossos principais ativos, o que nos diferencia. O que estamos fazendo é garantir a valorização de nossa cultura, história e também dinamizar a economia e atrair visitantes", avalia.

Além do Shopping Barra, o projeto tem o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Para Leandro Menezes, presidente da entidade, “esse é um momento importante para os bares e restaurantes da cidade. Esse projeto é fantástico, pois sofremos muito com a pandemia e o festival, ao valorizar a gastronomia, pode alavancar nossas vendas”.

Essa é a esperança da chef Ana Célia, do restaurante Zanzibar. “A pandemia afetou muito a situação financeira do meu restaurante. Foram quase dois anos fechado. E esse projeto vem ajudar a melhorar nossa situação”, projeta.

Com duas décadas de experiência, Neinha, do Point do Camarão, em Plataforma, também espera mais clientes. “É um projeto bom para a economia da cidade voltar com todo gás e mostrar que na cidade tem muita comida gostosa para as pessoas provar”, diz.

Já a chef Déa Nascimento, do Solar Gastronomia, avalia a importância do projeto em inspirar o trabalho de outras pessoas. “Para ser uma dona do sabor, a dica é ter identidade própria e fazer pratos que tocam e resumem essa identidade”, confessa.

O festival também apresenta uma webserie com seis episódios mostrando a gastronomia da cidade e a história das chefes embaixadoras. O primeiro foi lançado ontem com as chefs Angélica Moreira (Ajeum da Diáspora) e Nara Amaral (Di Janela), que juntas fizeram um Arroz de Hauçá.

Os demais episódios terão as duplas de embaixadoras Angeluci Figueiredo (Preta) e Dona Jô (Canto da Jô); Déa Nascimento e Ana Célia; Tereza Paim e Deliene Mota (Encantos da Maré); e, Neinha e Leila Cordeiro. Cada parceria criará um prato para participar do festival.

Saiba como inscrever seu prato no Festival Donas do Sabor:

1 – Acesse o site www.salvadordabahia.com/festival-donas-do-sabor/;

2 – Leia o regulamento completo;

3 – Preencha o formulário dados pessoais e do restaurante. Nessa parte, será necessário apresentar fotos do prato principal, do estabelecimento e da chef;

4 – Ainda no formulário, escreva um texto contando a sua história com a gastronomia

5 – Clique em “Li e aceito os termos de uso descritos abaixo” e depois em “enviar”.

Obs: não existe limite de inscrições. Todos os pratos inscritos que forem aprovados na curadoria receberão o selo Donas do Sabor.

Lista das 10 chefs (cozinheiras) embaixadoras do festival:

Déa Nascimento (Solar Gastronomia);

Ana Célia (Zanzibar);

Angeluci Figueiredo (Restaurante Preta);

Dona Jô (Cantinho da Jô);

Angélica Moreira (Ajeum da Diáspora);

Nara Amaral (Di Janela);

Neinha (Neinha Point do Camarão);

Leila Carreiro (Dona Mariquita);

Tereza Paim (Casa de Tereza);

Deliene Mota (Encantos da Maré).