Donos do continente: Liverpool vence o Chelsea e leva Supercopa

A cor do sangue é tão vermelha que chega as vistas doem, canta o rapper soteropolitano Vandal em sua música Nova Salvador pt.2. Bem longe da capital baiana, a Europa está tingida com a mesma cor e o culpado disso tudo é o Liverpool.

Depois de despachar o Tottenham no início de junho e faturar a Liga dos Campeões, nesta terça-feira (14) foi a vez do time de Jürgen Klopp bater outro time da capital inglesa, Londres, e faturar mais um caneco europeu: a Supercopa, e nem precisou do goleiro Alisson para isso. A vítima da vez foi o Chelsea, que ficou na frente do placar por duas vezes, mas levou o empate com dois gols de Mané e acabou sucumbindo nos pênaltis graças à defesa do reserva de Alisson, Adrián, na última cobrança da série alternada.

O jogo

O Liverpool entrou sem alguns de seus astros, caso de Roberto Firmino, que deu lugar a Oxlade-Chamberlain e viu o senegalês Sadio Mané atuar no centro do ataque. De primeira, a estratégia não deu muito resultado: muito pelo contrário. Depois de boa jogada de Pulisic aos 38 da primeira etapa, Olivier Giroud entrou livre na área e abriu o placar na Turquia. A partida aconteceu no Vodafone Park, estádio do Besiktas - antigo time do baiano Anderson Talisca.

O brasileiro entrou após o intervalo e deu resultado logo aos três minutos quando brigou pela bola dentro da área dos Blues e conseguiu dar um toquinho com força suficiente para Mané dividir com o goleiro e empurrar para o gol. No tempo normal, a partida acabou empatada em 1x1, mas a prorrogação ainda guardava emoções com gols de cinco em cinco minutos.

Primeiro Mané, de novo ele, virou o jogo para 2x1. Mas aos 10 minutos do primeiro tempo na prorrogração, o jovem Abraham, de 21 anos, sofreu pênalti convertido pelo brasileiro naturalizado italiano Jorginho. 2x2 e a partida precisou ser decidida nos pênaltis, quando brilhou o heroi improvável: substituto de Alisson, o goleiro Adrián pegou a última das 5 cobranças do Chelsea.

Os reds já haviam convertido todas as suas penalidades e só correram para abraçar o espanhol que já havia aparecido muito bem na prorrogação para salvar o chute desferido por Mason Mount e tingir de ruivo mais um caneco europeu. O velho continente tem um novo dono.

Jogadores do Liverpool correm para comemorar título da Supercopa Europeia (Foto: Bulent Kilic/AFP)

Errrou!

Autor do gol que colocou o Chelsea à frente do placar na prorrogração, Jorginho também chamou atenção por um motivo um pouco mais peculiar. O nome do volante do time londrino estava escrito errado em sua própria camisa. Na personalização, ficou escrito "Jorghino", uma troca sutil na ordem das letras.

Jorginho comprou a camisa do Perigo e foi pro jogo! pic.twitter.com/yGWmAwTdc0 — Celtão ☘️ (@CeltaoBrasil) August 14, 2019

Mesmo após a descida para o vestiário no segundo tempo, o volante seguiu com a camisa errada. Ela até deu sorte para o camisa 5 do time de Stamford Bridge, que converteu dois pênaltis na partida - ele também foi um dos cobradores na disputa das penalidades máximas. Contudo, a boa maré não chegou para o restante da sua equipe.

*com supervisão do subeditor Miro Palma