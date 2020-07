Douglas e Saldanha voltam a treinar no campo; Gilberto é dúvida

Sem muito tempo para perder, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (24), na Cidade Tricolor, e iniciou a última e única atividade antes de encarar o Botafogo-PB, adversário deste sábado (25), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pelas quartas de final do Nordestão.

Por conta da maratona de jogos e ritmo intenso na retomada do futebol, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na goleada sobre o Náutico e na derrota para o Atlético de Alagoinhas, por Copa do Nordeste e Baianão, respectivamente, fizeram apenas um treino regenerativo.

Alguns jogadores, como os laterais João Pedro e Juninho Capixaba e o volante Flávio foram para o campo e fizeram um trabalho leve. A novidade do dia ficou mesmo por conta dos retornos do goleiro Douglas e do atacante Saldanha.

Recuperados, os dois treinaram normalmente na tarde desta sexta-feira. Enquanto o goleiro estava tratando de um estiramento muscular, o atacante havia sofrido uma pancada no tornozelo e ficou fora das primeiras partidas.

Antes do treino, Roger Machado teve uma longa conversa com o lateral Juninho Capixaba em um dos bancos do CT. Por falar em lateral, Roger ganhou a presença de Douglas Borel, que foi incorporado ao grupo.

Dúvidas e retornos

Para a partida contra o Botafogo-PB, o Bahia tem um retorno certo. O volante Gregore cumpriu suspensão diante do Náutico, e foi titular da equipe alternativa contra o Atlético, volta ao time no duelo contra os paraibanos.

Quem ainda não tem presença garantida é o atacante Gilberto. Artilheiro do Bahia com sete gols, o camisa nove sofreu uma pancada no joelho e foi substituído durante o intervalo da partida em Pituaçu.

Gilberto passou por exame na última quarenta-feira e vai ser avaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de entrar em campo contra o Botafogo-PB.

Além da decisão pela Copa do Nordeste, o Bahia tem outro compromisso nos próximos dias. No domingo (26), o tricolor recebe o Fluminense de Feira, também em Pituaçu, às 16h, mas pelo Campeonato Baiano.