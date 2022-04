Douglas Silva vence prova de memória e conquista liderança no BBB 22

Em um jogo de memória, Douglas Silva se saiu melhor e conseguiu conquistar a liderança da semana no BBB 22. O ator também faturou um prêmio de R$ 10 mil ao final da disputa.

Com cada vez menos gente na casa, a distribuição do VIP ficou ainda mais restrita. Dessa vez, Douglas levou com ele Gustavo, Pedro Scooby e Arthur Aguiar. Ficaram na xepa: Eliezer, Jessilane, Linn da Quebrada, Paulo André e Natália.

A semana terá uma dinâmica completamente diferente. Nesta sexta-feira (8), haverá prova do anjo e formação de paredão.

O anjo vai poder imunizar alguém da casa e o líder vai indicar alguém ao paredão. Mas no confessionário, cada um da casa vai salvar uma pessoa do paredão. O menos votado pra ser salvo está emparedado e tem direito a um contragolpe.