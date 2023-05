Drag Queen baiana Desirée Beck é finalista no Caravana das Drags

Ponto para a Bahia! A drag queen baiana Desirée Beck chegou a final do programa Caravana das Drags, exibido na Prime Vídeo, e apresentado pela apresentadora Xuxa Meneghel e Íkaro Kadoshi.

Ela vai disputar o prêmio com outras três artistas em um episódio que foi gravado em Belém, no Pará. A baiana conseguiu acumular quatro vitórias e mostrou versatilidade, bom humor e elegância.

“Estou com uma expectativa imensa para a final e muito feliz de chegar até aqui, tendo concorrido com artistas tão talentosos. A cada episódio superei desafios, dei o melhor de mim, e chego com essa energia nesta fase”, celebra Desirée, que atua há sete anos em Salvador.

A artista já participou de concurso como miss, fez shows, peças teatrais, trabalha agora no próprio canal no YouTube e já mostrou que a popularidade no reality ajudou a alavancar a carreira, pois tem shows marcados em São Paulo e capital baiana.

Desirée concorreu a vaga ao lado de 300 drags de todo o Brasil, chegando na final com 20 e, para mostrar que era a ideal, teve de fazer uma apresentação para a Xuxa.

"Eu fui paquidrag na turnê do Xuchá e com a Íkaro eu fiz o ato de abertura de um show dela aqui em Salvador. Mas nada se compara ao choque de performar na frente delas durante a audição, foi uma experiência muito louca", comenta a artista, interpretada por Michael Cardoso Batista, que nasceu em Irecê.