ESPAÇO COLABORE

Feira “Empreender é com Elas” acontece neste sábado (18) no Parque da Cidade

Diversos produtos estarão disponíveis para venda, como alimentação, bijuterias, artesanato, roupas entre outros feitos por mães de crianças com deficiência

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 21:35

A feira ocorrerá das 9h às 16h Crédito: Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

A Feira “Empreender é com Elas” acontece neste sábado (18) das 9h às 16h no Espaço Colabore do Parque da Cidade. Diversos produtos estarão disponíveis para venda nas barracas, como alimentação, bijuterias, artesanato, roupas, dentre outros, tudo confeccionado por mães de filhos com deficiência.

“Levando em conta que uma grande parcela de mulheres que se tornam mães de filhos com deficiência fica impossibilitada de concluir os estudos e ter uma carreira profissional, pois precisam dispensar total dedicação ao cuidado de seus filhos, em um primeiro momento, no ano passado, qualificamos essas mães através de cursos e agora estamos realizando a Feira ‘Empreender é com Elas’, que significa mais um avanço no auxílio da construção da independência dessas mulheres ”, frisou o secretário da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães.