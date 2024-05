Prefeitura realiza mutirão de limpeza com crianças na praia do Tubarão em Salvador

A união entre as secretarias de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-estar e Proteção Animal (Secis) e de Política para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador (SPMJ), Movimento Plástico Transforma e à startup Solos reuniu 40 crianças e adolescentes na manhã desta sexta-feira (17) para um mutirão de limpeza na praia de Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Em homenagem ao Dia da Reciclagem, a iniciativa faz parte do CleanUp Day, que acontece em diversas cidades do mundo e a garotada assistida pelo Lar Pérolas de Cristo, localizado em Tubarão, tinha idades entre sete e 18 anos.

Para a coordenadora do Lar Pérolas de Cristo, Verônica Ferreira, a atividade coincide com a rotina da entidade, que também trabalha com reciclagem. “Nós conversamos muito sobre isso com as crianças, então aceitamos de primeira o convite, porque é um tema que abraçamos e sabemos que é necessário que cada cidadão faça sua parte. E através das crianças teremos este pensamento de forma positiva e consciente”.