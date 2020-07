Dupla Ba-Vi terá fim de semana decisivo no Baiano e no Nordestão

A dupla Ba-Vi terá um fim de semana raro, com os dois times em campo em dose dupla e decisiva em missões neste sábado (25), pela Copa do Nordeste, e no domingo (26), pelo Campeonato Baiano. E miram bons resultados para marcar presença nas semifinais de ambas as competições.

Pelo regional, começa a fase de mata-mata. Em fase de quartas de final, o torneio terá apenas jogos de ida, disputados todos neste sábado. Ou seja, quem ganhar avança e quem perder está fora. Caso haja empate no tempo regular, os classificados para as semis serão conhecidos nos pênaltis.

O estádio de Pituaçu receberá os confrontos dos dois times baianos no Nordestão. O Vitória é o primeiro a entrar em campo, às 16h, e encara o Ceará. Quem avançar pega o vencedor do duelo entre Fortaleza e Sport, agendado para o mesmo horário, no Barradão.

“Estamos preparados, todos concentrados para esse jogo contra o Ceará. Que nós possamos fazer nosso melhor, entrar todo mundo focado para sair com a vitória. Acho que a concentração e a vontade dos jogadores tem que ser mais determinante do que qualquer coisa, qualquer aspecto”, disse o capitão e zagueiro Maurício Ramos.

Às 21h30, é a vez da partida entre Bahia e Botafogo-PB. “Vai ser um jogo difícil, é um clube que vem crescendo nos últimos anos. Temos que fazer o nosso melhor, colocar o nosso futebol em campo e fazer um grande jogo. É isso que esperamos. Vai ser difícil, mas temos todas as condições de fazer um grande jogo, vencer e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo final”, comentou o atacante Élber.

O time que passar enfrentará Confiança ou Santa Cruz, que medem forças no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 18h30.

Baianão

Nesse domingo, mais decisões. Dessa vez, pela 9ª e última rodada da fase classificatória do Baianão. Todas as partidas serão disputadas no mesmo horário, às 16h.

A competição estadual chega a esse ponto sem ter nenhum time classificado e com seis na briga pelas quatro vagas nas semifinais. No outro extremo da tabela, o Jacobina já está rebaixado.

O Bahia está em situação muito mais confortável que o arquirrival. Mesmo tendo perdido sua invencibilidade e a liderança do torneio, ao sofrer 1x0 para o Atlético de Alagoinhas, na quinta-feira, o Esquadrão se garante na fase seguinte com um empate contra o Fluminense de Feira, às 16h, mais uma vez em Pituaçu. E em caso de derrota, só uma combinação envolvendo quatro times tiraria o Esquadrão do mata-mata.

O Vitória, por outro lado, não depende só dele. Com o empate em 1x1 com o Bahia de Feira, o Leão chegou aos 12 pontos e caiu da 4ª para a 6ª posição na tabela. O Tremendão tem a mesma pontuação, porém melhor saldo (3 contra 1), e, por isso, está em 5º.

Se o rubro-negro vencer o Doce Mel, às 16h, no Joia da Princesa, terá que torcer para um desses cenários: empate entre Bahia de Feira e Juazeirense na Arena Cajueiro; o Atlético não ganhar do Jacuipense no Barradão; ou para o Bahia perder do Fluminense de Feira, mas, nesta hipótese, o Vitória teria que tirar quatro gols de diferença de saldo para o rival tricolor (5 contra 1).

Em caso empate ou derrota para o Doce Mel, a eliminação é certa. O time de Ipiaú tem sete pontos e já está sem pretensões no campeonato.