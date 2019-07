Dupla brasileira vence e avança no volêi de praia no Pan de Lima

O sol apareceu dando um pouco mais de cara de praia em Lima. E nessa pegada a dupla brasileira formada por Carol Horta e Ângela venceu nesta quinta-feira (25) as chilenas María Rivas e Maria Mardones por 2 sets a 0, avançando para a próxima fase do Pan de Lima.

As brasileiras venceram por parciais de 21/16 e 21/19 e apesar da vitória reconheceram as dificuldades em areias peruanas e se cobraram uma melhora de desempenho.

"Hoje (quinta) está mais parecido com o vôlei de praia que estamos acostumadas, com sol e sem muito vento. A gente pegou um time com mais ritmo de jogo e deu pra sentir como será com mais dificuldade. Hoje, meu saque não entrou tão bem. Ontem (quarta), consegui fazer melhor minha parte. A Ângela jogou muito bem, fez toda a diferença", declarou Carol após a partida.

Bloqueio e saque das brasileiras começaram muito bem. Tanto que chegaram a abrir 4x0 com Ângela no saque. Vendo as dificuldades iniciais, as chilenas optaram por uma troca de posição e conseguiram encostar no final do primeiro set, mas não chegaram a criar muitos riscos para as brasileiras, que venceram o primeiro set por 21x16.

O segundo set foi um pouco mais complicado: as chilenas saíram na frente, abrindo 3x1. O jogo ficou mais duro, disputado ponto a ponto, tanto que chegou a ficar 20 a 19. Mas antes que se tornasse necessário ir aos 22 pontos, a experiente Ângela, de 38 anos, conseguiu colocar a bola no chão para carimbar a vitória brasileira.

"Essa tranquilidade dela para mim é o ideal, porque eu sou pilhada. Falo que é um casamento, a gente se completa. A nossa estratégia é olhar para o nosso time, conseguir nossa melhor performance. Hoje não conseguimos, mérito para as adversárias. A gente sabe que pode render mais e vamos buscar isso", avaliou Ângela.

Na próxima rodada, as brasileiras enfrentam o México, que venceu as Ilhas Virgens por 2 sets a 0. Carol e Ângela estão invictas e buscam apenas terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

*supervisão do subeditor Ivan Dias Marques