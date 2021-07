É selva!? Saiba como sobreviver na mata sem ser o Lázaro Barbosa

Um homem com habilidades especiais de sobrevivência na selva e cercado por 270 policiais tenta sobreviver apenas com o que a natureza oferece. Parecia até filme do Rambo, mas foi a saga do criminoso baiano Lázaro Barbosa, que sobreviveu 20 dias na mata tentando escapar do cerco policial. Só que não. Capturado e morto na última segunda-feira, ele estava longe de ser um exímio sobrevivente.

Lázaro dormia em fazendas e encontrava abrigo na casa de conhecidos. A sua mochila continha itens para deixar qualquer participante de No Limite ou Largados e Pelados com inveja: facas, armas de fogo, isqueiros, dinheiro, agasalho e até miojo. Isso explica a demora na captura.

“Primeiro, é preciso ver a conclusão das investigações. Pelo que vi, ele não estava sobrevivendo na mata, ele estava sendo ajudado a se manter lá. Isto explica ele não ser encontrado antes. Era um homem sozinho contra mais de 200 policiais com drones, helicóptero, equipamentos de visão noturna e térmico. Não tinha muita lógica não encontrar uma pessoa sem recursos num perímetro pequeno”, explica o capitão do exército e especialista em sobrevivência e operações na selva, Maurílio Eduardo.

Na mochila de Lázaro Barbosa até miojo tinha

Sobreviver na selva é para poucos e nem sempre os fortes vencem. Na verdade, é uma questão de inteligência e adaptação. Se Lázaro conseguiu 20 dias com ajuda alheia, imagine uma pessoa conseguir sobreviver 36 dias no meio da selva amazônica, sem nada, nem miojo. Foi o caso do piloto Antônio Sena, que conseguiu escapar de um acidente aéreo, mas precisou manter a serenidade para se manter vivo até o resgate chegar.

Toninho, como é conhecido entre os amigos, estava pilotando uma aeronave no dia 28 de janeiro deste ano, quando uma pane o obrigou a fazer um pouco forçado no meio da floresta amazônica. O resgate passou uma semana fazendo buscas, sobrevoando 13 mil km² de mata fechada, mas acabaram desistindo. Neste caso, sim, nem 270 policiais conseguiriam encontrá-lo.

Um abrigo feito pelo piloto Antônio Sena, que ficou 36 dias sobrevivendo na floresta amazônica

“Não adiantava me desesperar. Primeiro, me adaptei ao local. Precisei aprender a comer, me abrigar, escolher o melhor caminho, tudo. Eu comia os frutos que os macacos comiam. Difícil era quando escurecia. Levou tempo para conseguir dormir. Quando chovia, passava a noite em claro e todo molhado”, lembra. Sena seguiu bem a cartilha. Caminhava atento até 14h e depois procurava um abrigo para descansar. No 36º dia, a caminhada terminou com um final feliz. Ele encontrou uma trilha que o levou até um acampamento de coletores de castanha.

Sobrevivência

Existem dois tipos de sobreviventes na selva: o que quer fugir (Lázaro) e o que quer ser encontrado (Toninho). “Quando a pessoa está perdida, ele não se preocupa em se esconder. Ao contrário. Ela deixa muitos rastros, como vegetação quebrada, pegadas, cinzas de fogueira e objetos pessoais pelo caminho. O foragido é mais complicado. Ele evita caminhos que deixam pegadas, anda nas margens do rio, fica mais tempo de tocaia e se locomove à noite. Já fiz buscas nos dois casos”, lembra Washington Rocha, coordenador da Brigada Voluntária de Lençóis, que geralmente ajuda na busca de caçadores na região da Chapada Diamantina.

O recado agora é para você que não paga guia e acaba se perdendo no meio da trilha . Sabe o que fazer numa situação desta? Se sua reação for sentar e chorar, dificilmente será possível sobreviver por muito tempo. O Exército Brasileiro disponibiliza um manual de 182 páginas de como sobreviver na selva.

Eles ensinam a produzir fogo, evitar animais peçonhentos, caça, abrigo e até fazer uma boia com a calça jeans para atravessar rios. Contudo, o maior ensinamento é se manter calmo.

No 36º dia, Antônio Sena encontrou catadores de castanhas e foi, enfim, resgatado

“A capacidade de sobrevivência residirá, basicamente, numa atitude mental adequada para enfrentar situações de emergência e na posse de estabilidade emocional”, diz o manual. Foi justamente a serenidade que ajudou o piloto Antônio Sena a sobreviver durante tanto tempo na mata. O cara ficou tão calmo que sobrou até tempo para curtir a paisagem da floresta amazônica.

“Com tantas dificuldades, guardo um momento inesquecível. Foi quando encontrei uma cachoeira e resolvi relaxar como se estivesse de férias. Curti muito aquele momento. Me deu energia para prosseguir”, disse. Ele lançou recentemente o livro 36 Dias (Editora Buzz/ 144 páginas, R$ 36,60), que conta os detalhes de sua aventura na selva e como conseguiu sobreviver. Ele perdeu 35 quilos. “É um guia de sobrevivência para a vida. Na verdade, vivemos em diversas florestas: do desemprego, da miséria e dos problemas diários do cotidiano. Cada um sobrevive como pode. O importante é nunca se entregar”.